CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terör halayına sahip çıktı: “Halaydan vazgeçmeyeceğiz halaya devam” | Tepkiler çığ gibi

TEPKİ YAĞDI

Tanrıkulu'nun paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı şu sözlerle tepki gösterdi: Meselenin halay olmadığını sen de çok iyi biliyorsun Sezgin.

DEM vekilleriyle aynı telden çalıp ne amaçla bu tweeti attığını da biz çok iyi biliyoruz Sezgin.

Sanki mesele PKK propagandası içeren şarkıların çalınması değilmiş de, halay çekilmesinden rahatsızmış gibi insanlar algı yapma Sezgin.

Mizah maskesi arkasına saklanarak meseleyi sulandırıp işin ciddiyetini kaçırmaya çalışma Sezgin.

Her şeyin çok net olarak farkındayız Sezgin.



DEM PARTİ DE TEHDİT ETTİ

Öte yandan DEM Partili Leyla Zana ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tutuklama kararlarına tepki gösterip, "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" diyerek tehditler savurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar atarak sahil kenarında halay çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.