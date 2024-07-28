CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terör halayına sahip çıktı: “Halaydan vazgeçmeyeceğiz halaya devam” | Tepkiler çığ gibi
Mersin, Ağrı ve İstanbul’da PKK sempatizanları terör örgütünün propaganda şarkısı ile halay çekti. O görüntülerin tepki toplamasının ardından PKK seviciler yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü bebek katili PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı överek halay çeken terör sempatizanlarına sosyal medyadan paylaştığı videoyla destek çıktı. Tanrıkulu, yaptığı paylaşımında “Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam” skandal ifadeler kullandı. Tanrıkulu’nun paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.
ELEBAŞI SLOGANLARI ATTILAR
Düğünlerde terör sempatizanlarının "Biji Serok Apo" sloganları attığı da görüldü. Görüntülerin tepki toplamasının ardından PKK seviciler tek tek yakalanarak tutuklandı.
CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU TERÖR HALAYINA SAHİP ÇIKTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Öcalan için sloganlar atarak halay çeken ve tutuklanan terör sempatizanlarına destek çıktı.
"HALAYDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ. HALAYA DEVAM"
Sosyal medya hesabından DEM Partililer ile çektiği halayın görüntülerini paylaşan Tanrıkulu, "Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam" ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Tanrıkulu'nun paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı şu sözlerle tepki gösterdi: Meselenin halay olmadığını sen de çok iyi biliyorsun Sezgin.
DEM vekilleriyle aynı telden çalıp ne amaçla bu tweeti attığını da biz çok iyi biliyoruz Sezgin.
Sanki mesele PKK propagandası içeren şarkıların çalınması değilmiş de, halay çekilmesinden rahatsızmış gibi insanlar algı yapma Sezgin.
Mizah maskesi arkasına saklanarak meseleyi sulandırıp işin ciddiyetini kaçırmaya çalışma Sezgin.
Her şeyin çok net olarak farkındayız Sezgin.
DEM PARTİ DE TEHDİT ETTİ
Öte yandan DEM Partili Leyla Zana ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tutuklama kararlarına tepki gösterip, "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" diyerek tehditler savurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar atarak sahil kenarında halay çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
PKK sempatizanları yayınladığı videoları silse de tek tek ifşa olmaya devam ediyorlar.
MERSİN'İN ARDINDAN İSTANBUL'DA DA TERÖR HALAYI
Son olarak İstanbul Arnavutköy'de PKK şarkısıyla halay çeken bir grubun daha görüntüleri ortaya çıktı.
"GERİLLA" İSİMLİ PKK ŞARKISIYLA HALAY ÇEKTİLER
Görüntülerde, bir grup terör sevicinin, son ses "gerilla" türküsü dinleyen şahısların halay çektiği görülüyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
O anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
GÖZALTINA ALINDILAR
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; sosyal medya platformunda terör örgütü PKK/KCK'yı övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 7 ilçede operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı üzere Mersin sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturma ve yapılan çalışmalar neticesinde terör halayındaki 11 şüpheli tespit edildi.
'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM' ŞARKISI DİNLETİLDİ
Halay çekerken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan terör yandaşlarından 9'u, polis ekiplerince Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere Mersin'e getirilirken, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü lehine slogan atarak halay çeken gözaltındaki 10 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti.
Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
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