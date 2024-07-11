NATO’da Başkan Erdoğan rüzgarı! Batılı liderlerin barış umudu Türkiye: Başarılı tek lider

"ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ANLAŞMA YAPABİLEN TEK BAŞARILI DEVLET ADAMI"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban görüşme sonrası sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.