NATO'da Başkan Erdoğan rüzgarı! Batılı liderlerin barış umudu Türkiye: Başarılı tek lider
Başkan Erdoğan'ın NATO toplantısı kapsamında Washington temaslar dünya kamuoyunda oldukça ses getirdi. Yunan medyası Erdoğan-Miçotakis görüşmesini manşetlerine taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşında barış yanlısı tutumuyla büyük saygı kazanan Başkan Erdoğan'ın yapıcı siyaseti, Batılı liderler tarafından da takdirle karşılandı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı olduğunu ifade ederken, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó da barış konusunda 'Türkiye'ye güvenebiliriz ' dedi.
NATO'nun 75'inci yıl zirvesi ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı. Zirveye katılan üye ülkeler Ukrayna'ya 40 milyar doların üzerinde yardım yapmayı taahhüt ederken, gelecek yıl Hollanda'da yapılacak zirveden sonraki zirvenin Türkiye'de olması kararlaştırıldı.
Washington temasları kapsamında dünya liderleri ile ikili temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
YUNAN MEDYASI YAKINDAN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını yakından takip eden Yunan medyasının bugün en önemli gündem maddesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesi oldu. Protothema gazetesi, Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi oturum aralarında yaklaşık 45 dakika süren görüşme gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasındaki olumlu havanın bir kez daha teyit edildiğini yazdı.
Gazeteye göre açıklama yapmayan ikili, Orta Doğu ve Ukrayna'daki son gelişmelere ağırlık vererek, uluslararası ve bölgesel çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı, ikili ilişkileri kısaca gözden geçirdi. Miçotakis düzensiz göçle mücadelede Türk makamlarıyla işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liderler ikili ilişkilerde sakin bir ortamın korunmasının karşılıklı yarar sağlayacağı konusunda mutabakata vardı.
İefimerida'ya göre toplantının ortak hedefi ikili ilişkilerdeki sakin ortamın korunmasıydı. Ta Nea gazetesi, 'Erdoğan ve Miçotakis ikili ilişkilerdeki sükûnet ortamının sürdürülmesi ve ticari işlem hacminin iki katına çıkarılması hedefi gibi her iki tarafın da yararına olan konularda olumlu ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.' ifadelerini kullanırken To BHMA, Miçotakis'in Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediğini yazdı.
"ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ANLAŞMA YAPABİLEN TEK BAŞARILI DEVLET ADAMI"
Macaristan Başbakanı Viktor Orban görüşme sonrası sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu.
Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
"Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.
"BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'YE GÜVENEBİLİRİZ"
Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki savaş sırasında sadece bir ülke başarılı bir şekilde arabuluculuk yapabildi, o da Türkiye. Onlar sayesinde tahıl anlaşması sağlandı. Şimdi de barış çabaları konusunda Türkiye'ye güvenebiliriz. Uluslararası örgütlerde sadece savaştan değil, nihayet barıştan da bahsedebilmemiz için yakın durmamız ve güçlerimizi birleştirmemiz konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.
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