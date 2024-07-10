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Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği! Miçotakis ile görüştü

Dünyanın gözü kulağı ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne yöneldi. Başkan Erdoğan, Washington'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.Ardından diplomatik temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, Washington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. İşte kare kare NATO Liderler Zirvesi'nden kareler....

Giriş: 10.07.2024 23:11 Güncelleme: 10.07.2024 23:31
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NATO Liderler Zirvesi’ne damga vurdu! Siyasi liderlerle peş peşe görüştü

Dünyanın gözü kulağı ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne yöneldi. Milyonlarca kişi zirveden gelen görüntülere ve açıklamalara kilitlenmiş durumda.

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NATO Liderler Zirvesi’ne damga vurdu! Siyasi liderlerle peş peşe görüştü

Oturum başlamadan hemen önce yapılan karşılama töreninde gerek Stoltenberg'in gerekse ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'a samimi tavrı büyük dikkat çekmişti.

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NATO Liderler Zirvesi’ne damga vurdu! Siyasi liderlerle peş peşe görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

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NATO Liderler Zirvesi’ne damga vurdu! Siyasi liderlerle peş peşe görüştü

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILDI?

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

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NATO Liderler Zirvesi’ne damga vurdu! Siyasi liderlerle peş peşe görüştü