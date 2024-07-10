10 Temmuz 2024, Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği! Miçotakis ile görüştü
Dünyanın gözü kulağı ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne yöneldi. Başkan Erdoğan, Washington'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.Ardından diplomatik temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, Washington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. İşte kare kare NATO Liderler Zirvesi'nden kareler....
Giriş: 10.07.2024 23:11 Güncelleme: 10.07.2024 23:31
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13