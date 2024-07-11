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NATO'da onur yemeği! Başkan Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 05:00 Güncelleme: 11.07.2024 05:23
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NATO’da onur yemeği! Başkan Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden’ın verdiği resmi yemeğe katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.


Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

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