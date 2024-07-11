NATO’da onur yemeği! Başkan Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden’ın verdiği resmi yemeğe katıldı



Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

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