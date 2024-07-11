Pençe Kilit Harekatı'nda "kilit" kapanıyor! MSB'de flaş açıklama
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kilit kapanıyor" mesajı veren MSB kaynakları, "Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı." ifadelerini kullandı. F-16 alımı ile ilgili de açıklama yapan MSB kaynakları, süreçte sona yaklaşıldığını vurguladı. Terör operasyonları kapsamında son 1 haftada 28 teröristin öldürüldüğü bildirilirken, aynı sürede sınırlardan geçmek isteyen 338 şahsın da yakalandığı belirtildi. Bedelli askerlikte 2024'ün ikinci altı ayı için tutar da açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verilirken, gündeme ilişkin de sorular yanıtlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla; 28'i son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1355 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte MSB'den yapılan açıklamalar:
TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM
Değerli Basın Mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla;
- Son bir haftada 28,
- 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1.355 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde;
Teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, Çok Namlulu Roket Atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.
Bu vesileyle, 04 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Uzman Çavuş Cebrail Acar'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.
SINIRLARDA KUŞ UÇURTULMUYOR
Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;
- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.
- Böylelikle, 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64.362 olmuştur.
Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.
EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.
Bu kapsamda,
- 01-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler,
- 04-14 Temmuz tarihleri arasında ise Batı Karadeniz'de Breeze tatbikatları devam etmektedir.
- Belçika Deniz Kuvvetlerine ait LOUISE MARIE gemisi tarafından 04-07 Temmuz tarihleri arasında,
- Romanya Deniz Kuvvetlerine ait VICE ADMIRAL CONSTANTIN BALESCU gemisi tarafından ise 06-08 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır.
- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait FRANCESCO MIMBELLI gemisi tarafından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.
- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 12-17 Temmuz tarihleri arasında,
- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından ise 16-19 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri icra edilecektir.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından; Kanada ve Bulgaristan'a ait gemilerle, 03 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Çok Yüksek Hazırlıklı Deniz Görev Kuvveti görevine katılım sağlanmaktadır.
Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Singapur'un ardından Sri Lanka'ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, yarın; bir sonraki liman olan Umman'a seyre başlayacak, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Umman'ın Maskat limanını ziyaret edecektir.
Diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile "TAYK-AKPA 53'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı" 13 Temmuz'da Emirgan/İstanbul'da başlayacak ve 18 Temmuz Göcek/Muğla'da son bulacaktır.
08-12 Temmuz tarihleri arasında Açık Semalar Anlaşması kapsamında, nakliye uçağımız tarafından Gürcistan hava sahasında Gözlem Uçuşu gerçekleştirilmektedir.
Bugün, (11 Temmuz) NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında Birleşik Krallığa ait uçaklarla icra edilen ikili eğitim görevine 4 adet F-16 uçağı ile tanker uçağımız katılım sağlamaktadır. Söz konusu görevde Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklar da yer almaktadır.
BEDELLİ ASKERLİK
Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.
Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir.
F-16'LAR NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat eden Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi: "Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."
PENÇE KİLİT'TE "KİLİT KAPANIYOR" MU?
Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekâtında gelinen son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: "Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."
TÜRK-AMERİKAN SAVUNMA ORTAKLARINI GÜÇLENDİRME TEMALI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
Bakanlık kaynakları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: "Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO'nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO'nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır."
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