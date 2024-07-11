Pençe Kilit Harekatı'nda "kilit" kapanıyor! MSB'de flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verilirken, gündeme ilişkin de sorular yanıtlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla; 28'i son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1355 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte MSB'den yapılan açıklamalar:

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Değerli Basın Mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla;

- Son bir haftada 28,

- 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1.355 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.