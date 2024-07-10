Başkan Erdoğan NATO’da Gazze konusunda ne mesaj verecek? Dünya bu açıklamalara kilitlendi

RESMİ KARŞILAMA SONRASI AİLE FOTOĞRAFI

Resmi karşılamanın ardından liderler aile fotoğrafı verdi. Erdoğan fotoğrafta ön sırada yer aldı.

DÜNYA ERDOĞAN'IN MESAJINA KİLİTLENDİ

NATO Zirvesi'nde bir konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırımı bir kere daha dünyanın gözü önüne sermesi bekleniyor. Dünyanın bu konudaki sessizliğini eleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.

HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.