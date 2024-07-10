Başkan Erdoğan NATO'da Gazze konusunda ne mesaj verecek? Dünya bu açıklamalara kilitlendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Washington şehrinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin saat 20.00 sıralarında başlaması beklenirken, dünya Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara kilitlendi. Erdoğan'ın konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırımı bir kere daha gözler önüne sermesi bekleniyor. Erdoğan zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile dün gece saatlerinde ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı. ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'ı karşılarken kollarını iki yana açarak samimi bir tavır sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.
RESMİ KARŞILAMA SONRASI AİLE FOTOĞRAFI
Resmi karşılamanın ardından liderler aile fotoğrafı verdi. Erdoğan fotoğrafta ön sırada yer aldı.
DÜNYA ERDOĞAN'IN MESAJINA KİLİTLENDİ
NATO Zirvesi'nde bir konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırımı bir kere daha dünyanın gözü önüne sermesi bekleniyor. Dünyanın bu konudaki sessizliğini eleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.
HANGİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK?
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında bazı bilgiler aktardı. Akkuş, NATO'da düzenlenecek 3 oturumun yanı sıra Erdoğan'ın liderlerle de görüşeceğini söyledi. Akkuş, Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi beklendiğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ı, dün ABD'de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı. Otelin önünde Başkan Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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