Aynı ürün aynı marka farklı fiyat! İsyan ettiren limon fiyatı: Bunun neresi ticaret?

ETİKET BASKILARI VE SERBEST PİYASA OYUNU

Hükümet bir yandan enflasyonla mücadele ediyor. İnsanların refahını yükseltmek için çalışıyor. Enflasyonla mücadele için ücretler baskılanıyor. Alım güçleri kısıtlanırken ekonominin düzelmesi için tüm adımlar atılırken doğru işler yapılırken bu olanlar normal değil. Birisi 70 lira etiket basıyor birisi 260 lira etiket basıyor. Biz de bunları seyrediyoruz. Bunun adına serbest piyasa diyoruz ama böyle bir şey yok Öyle bir dünya yok yani asıl mücadelenin bu insanlarla yapılması lazım.