Aynı ürün aynı marka farklı fiyat! İsyan ettiren limon fiyatı: Bunun neresi ticaret?
Aynı rafta, aynı kalitedeki iki farklı markanın ürünü arasında yüzde 300'e varan fiyat farkı olur mu? Pet şişede satılan sular üzerinden başlamıştı bu tartışma. Bir tüketicinin çektiği videodan yola çıkarak ekiplerimiz de ekrana taşımıştı. Ama görünen o ki tek örnek bu değil. Üstelik bu kez ürün de marka da aynI aralarındaki tek fark satıldıkları yere göre değişen fiyatları. Hem de göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir fark var. Öte yandan limon fiyatları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Başakşehir Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, stokçulara ve fırsatçılara isyan etti, "Bu fiyatları nasıl izah edeceksiniz? Bunun neresi ticaret?" dedi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ürün de marka da aynı ancak dört markette de fiyatları farklı. Marketler arası fiyat uçurumu olan ürünlere her gün bir yenisi ekleniyor. Değişken ve adeta isyan ettiren su fiyatlarından sonra tüketicinin radarına takılan bu kez bir diş fırçası. Aynı ürünün farklı fiyatlarla satılması tüketicileri çileden çıkardı.
"BUNUN NERESİ TİCARET"
Öte yandan Başakşehir Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir dört ay önce üreticinin 1.5 liraya limonu satmakta zorlandığını ancak bugün limonu 90 liraya aldığını söyleyerek isyan etti. Ömer Demir, tüketimden daha fazla üretimin olmasına rağmen dört ay içerisinde limonda yaşanan fahiş fiyat artışına karşı çıktı. Demir, "Bunun neresi ticaret? Olmaz olsun böyle serbest piyasa. Ciddi bir oyun ile karşı karşıyayız. Bu fiyatları nasıl izah edeceksiniz." diyerek, bu durumun stokçuluk ve kara borsacılık olduğunu söyledi.
NASIL BU FİYATA ÇIKTI
Serbest piyasa adı altında temel gıdayı yatırım aracı haline getirdiklerini ifade eden Ömer Demir, stokçuluğun bir organize haline gelerek vatandaşın dolandırıldığını belirtti. 90 liraya limon aldığı fişi gösteren Demir, "Bütün vicdanlara sesleniyorum; bir limonu daha fazla üretiyoruz yani tüketimden daha fazla nasıl oluyor da 1,5 liraya satamazken şu anda 90 liraya çıktı? Bunun neresi ticaret? Bu nasıl iş? İşte bu tastamam stokçuluk ve karaborsadır." ifadelerini kullandı.
AMBALAJ VE TAVSİYE FİYAT…
Bunun yanında Ticaret Bakanlığı bu mağduriyetin önüne geçebilmek için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ambalaj üzerine tavsiye fiyat etiketi uygulaması devreye girdiğinde aşırı fiyat farkı olan ürünler kolayca tespit edilebilecek. Tüketiciler de e-Devlet üzerinden fahiş fiyat uygulayan firmaları Ticaret Bakanlığı'na ihbar edebiliyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
HIRSIZLAR! BÖYLE MUAMELE ŞART
Faruk Erdem: Aynı marka, aynı ürün farklı fiyat… Bu ahlak felan değil bu düpedüz hırsızlık. Buna hırsızlık suçuyla ceza kesilmesi lazım. Kafalarına göre bir fiyat koyma durumu var. Bunu ahlakla ya da ticaret ile açıklayamayız. Nasıl bir insanın cebinden izni olmadan para alındığında hırsızlık oluyorsa burada işte böyle bir hırsızlık var. BU İNSANLAR HIRSIZLIK MUAMELESİ yapmak gerekir.
TİCARİ HAYATTAN MEN EDİLMELİ
Ben buradaki gerekçeleri anlamıyorum. Sadece vatandaşların tespit ettiği bir iki ürünü ekranda görüyoruz ancak onlarca üründe şu anda bu durum var. Ankara'da bir depo yakalandı. Kim bilir Ankara'da ya da başka yerlerde böyle depolar var. Bunlara işlem nereden yapılıyor anlamıyorum. Bu insanların artık ticari hayatta yer almamaları gerekiyor.
DEMİR YUMRUK ŞART
Bu hırsızlığı yapan insanlar ticari hayattan men edilirse burada bir temizlik olur. Ceza veriliyor 10 milyona kadar ama umurunda olmuyor. 1,5 liralık ürünü 90 liraya satıyorsa depoculuk yapıyorsa ceza umurunda olmuyor. Burada olan üretici ve tüketiciye oluyor. Devlet burada demir yumruğunu bu insanların indirecek yani. Devletin parası da çalınıyor. Burada böyle bir para çalan her şeyi yapar.
ETİKET BASKILARI VE SERBEST PİYASA OYUNU
Hükümet bir yandan enflasyonla mücadele ediyor. İnsanların refahını yükseltmek için çalışıyor. Enflasyonla mücadele için ücretler baskılanıyor. Alım güçleri kısıtlanırken ekonominin düzelmesi için tüm adımlar atılırken doğru işler yapılırken bu olanlar normal değil. Birisi 70 lira etiket basıyor birisi 260 lira etiket basıyor. Biz de bunları seyrediyoruz. Bunun adına serbest piyasa diyoruz ama böyle bir şey yok Öyle bir dünya yok yani asıl mücadelenin bu insanlarla yapılması lazım.
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