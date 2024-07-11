Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Başkan Erdoğan'a övgüler! "Anlaşma yapabilen tek başarılı devlet adamı"

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.