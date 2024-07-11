NATO Zirvesi’nde tarihi ikiyüzlülük! Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardım Gazze ise gündemde yok! ABD’li gazete Başkan Erdoğan’ın Gazze tutumunu örnek gösterdi

UKRAYNA'YA MİLYARLARCA DOLAR AKACAK GAZZE'YE İSE YARDIM YOK!

İsrail Gazze'de aylardır her türlü savaş suçunu işlerken dünya ise Filistinlileri görmezden gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

40 milyar dolarlık fonun yanı sıra Çin'e Rusya'nın Ukrayna ile savaşına verdiği desteği durdurma çağrısı yapıldı. NATO liderleri Gazze için ise tek bir açıklama dahi yapmadı.