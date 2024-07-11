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NATO Zirvesi'nde tarihi ikiyüzlülük! Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım Gazze ise gündemde yok! ABD'li gazete Başkan Erdoğan'ın Gazze tutumunu örnek gösterdi

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 10:27 Güncelleme: 11.07.2024 10:35
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NATO Zirvesi’nde tarihi ikiyüzlülük! Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardım Gazze ise gündemde yok! ABD’li gazete Başkan Erdoğan’ın Gazze tutumunu örnek gösterdi

Başkan Erdoğan, ABD'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. ABD'deki zirve dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlü tavrını da birkez daha gün yüzüne çıkardı. Zirve kapsamında dünya basını sadece Başkan Erdoğan'ın Gazze konusuna değineceğini vurgularken, zirveden Ukrayna'ya 40 milyar dolar yardım yapılması kararı çıktı. Gazze'de yapılan katliamlar ise açıkça görmezden gelindi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "NATO Zirvesi'nde Gazze odadaki fil" başlığı ile liderlerin bu konuda konuşmaya çekindiğini ve sadece Başkan Erdoğan'ın Gazze için çağrı yapabildiğine dikkat çekmişti.

NATO Liderler Zirvesi, dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD basını gazetesi Washington Post "NATO zirvesinde Gazze odadaki fil" dedi ve NATO ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki soykırımını görmezden geldiğini belirtti.

UKRAYNA'YA MİLYARLARCA DOLAR AKACAK GAZZE'YE İSE YARDIM YOK!
İsrail Gazze'de aylardır her türlü savaş suçunu işlerken dünya ise Filistinlileri görmezden gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

40 milyar dolarlık fonun yanı sıra Çin'e Rusya'nın Ukrayna ile savaşına verdiği desteği durdurma çağrısı yapıldı. NATO liderleri Gazze için ise tek bir açıklama dahi yapmadı.

HERKES SUSSA DA BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırım hakkında konuşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Gazze konusunda dünyanın sessizliğini eleştirmesi beklenirken Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.

ABD 25 yıl sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken dünya gündemine Türkiye damga vurdu.

Dünya basını günler önceden NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'nin ön planda olmayacağını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya rağmen Gazze'yi gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.

WASHINGTON POST GAZZE İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ
Washington Post "NATO zirvesinde odadaki fil Gazze" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Gazze'nin gündemde geri planda kalacağını belirtti.

ABD gazetesi Gazze konusunda sadece tek bir NATO üyesi devletin konuşma yapmayı planladığını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'yi ilgi odağı yapmayı planladığını vurgulayan Washington Post, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Washington'da verdiği bir röportajda Batı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmamasının ikiyüzlülük olduğuna yönelik ifadelerini hatırlattı.

GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK
Londra merkezli The New Arab da Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi görüşmek için tarihi NATO zirvesini kullanacak" diyen The New Arab, Başkan Erdoğan için "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurması için çağrı yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Al Monitor ise Başkan Erdoğan'ın ABD'ye gitmeden önce "Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden katliamları gündeme getireceğiz" şeklindeki sözlerini vurguladı.

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