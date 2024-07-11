NATO Zirvesi'nde tarihi ikiyüzlülük! Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım Gazze ise gündemde yok! ABD'li gazete Başkan Erdoğan'ın Gazze tutumunu örnek gösterdi
Başkan Erdoğan, ABD'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. ABD'deki zirve dünyanın Gazze ve Ukrayna konusundaki ikiyüzlü tavrını da birkez daha gün yüzüne çıkardı. Zirve kapsamında dünya basını sadece Başkan Erdoğan'ın Gazze konusuna değineceğini vurgularken, zirveden Ukrayna'ya 40 milyar dolar yardım yapılması kararı çıktı. Gazze'de yapılan katliamlar ise açıkça görmezden gelindi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "NATO Zirvesi'nde Gazze odadaki fil" başlığı ile liderlerin bu konuda konuşmaya çekindiğini ve sadece Başkan Erdoğan'ın Gazze için çağrı yapabildiğine dikkat çekmişti.
UKRAYNA'YA MİLYARLARCA DOLAR AKACAK GAZZE'YE İSE YARDIM YOK!
İsrail Gazze'de aylardır her türlü savaş suçunu işlerken dünya ise Filistinlileri görmezden gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.
40 milyar dolarlık fonun yanı sıra Çin'e Rusya'nın Ukrayna ile savaşına verdiği desteği durdurma çağrısı yapıldı. NATO liderleri Gazze için ise tek bir açıklama dahi yapmadı.
HERKES SUSSA DA BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de aylardır süren soykırım hakkında konuşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Gazze konusunda dünyanın sessizliğini eleştirmesi beklenirken Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da konuşmasında değineceği öğrenildi.
ABD 25 yıl sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken dünya gündemine Türkiye damga vurdu.
Dünya basını günler önceden NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'nin ön planda olmayacağını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya rağmen Gazze'yi gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.
WASHINGTON POST GAZZE İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ
Washington Post "NATO zirvesinde odadaki fil Gazze" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Gazze'nin gündemde geri planda kalacağını belirtti.
ABD gazetesi Gazze konusunda sadece tek bir NATO üyesi devletin konuşma yapmayı planladığını vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.
Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'yi ilgi odağı yapmayı planladığını vurgulayan Washington Post, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Washington'da verdiği bir röportajda Batı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmamasının ikiyüzlülük olduğuna yönelik ifadelerini hatırlattı.
GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK
Londra merkezli The New Arab da Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi görüşmek için tarihi NATO zirvesini kullanacak" diyen The New Arab, Başkan Erdoğan için "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurması için çağrı yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarihin en güçlü devletleri sıralandı! Osmanlı'ya ne Ruslar, ne de Almanlar yetişemedi
- Açık Lise (AÖL) 3. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama | 2024 AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
- Tarım Kredi Market'te fırsat kataloğu geldi! 70 üründe indirim var: Gül suyu 47.90, buğday 18.50 TL, TK antep fıstığı 187,90 TL
- Öğretmen il içi ve il dışı atama başvurusu başladı mı? MEB 2024 öğretmenlere 2. tayin başvuruları ne zaman? İşte kontenjan listesi...
- Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL'lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya...
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti
- Deneyenlerin sadece %1'i başarabiliyor! Zorlu zeka testinde gizli kemiği 5 saniyede bulabilir misin?
- Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!
- ÖGG 109. Dönem sınav sonuç tarihi 2024 | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı?
- 47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo