NATO Zirvesi’nde tarihi ikiyüzlülük! Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardım Gazze ise gündemde yok! ABD’li gazete Başkan Erdoğan’ın Gazze tutumunu örnek gösterdi

GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK

Londra merkezli The New Arab da Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekti. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi görüşmek için tarihi NATO zirvesini kullanacak" diyen The New Arab, Başkan Erdoğan için "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurması için çağrı yapması bekleniyor" ifadelerini kullandı.