Milli Savunma Bakanlığından flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

TUĞGENERALE İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZALTI

Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara da şu cevabı verdi: "Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır."

FETÖ UNSURLARI İLE MÜCADELE

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi: "FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."