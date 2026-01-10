Süper Kupa finali öncesi Galatasaray–Fenerbahçe taraftarları arasında kavga
Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde tansiyon yükseldi. Galatasaray ile Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek.
Turkcell Süper Kupa Finali öncesi İstanbul'da gerilim tırmandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde karşı karşıya geldi. Sözlü atışmaların kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştüğü olaylarda taş ve meşaleler kullanıldı.