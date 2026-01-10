CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Kupa finali öncesi Galatasaray–Fenerbahçe taraftarları arasında kavga

Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde tansiyon yükseldi. Galatasaray ile Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde karşı karşıya geldi. İki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek.

Turkcell Süper Kupa Finali öncesi İstanbul'da gerilim tırmandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde karşı karşıya geldi. Sözlü atışmaların kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştüğü olaylarda taş ve meşaleler kullanıldı.

Stadyum çevresinde üç ayrı noktada benzer gerginliklerin yaşandığı belirtilirken, derbi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

OLAYLAR ÜÇ FARKLI NOKTADA YAŞANDI

Benzer olaylar stadyum çevresinde üç farklı noktada meydana geldi. Polis ekipleri, gerilimi kontrol altına almak ve olayların büyümesini engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı

BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ!

Öte yandan Galatasaray–Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa Finali'nin başlama saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda karşılaşmanın saatinin öne çekildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabaka, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgâra yönelik uyarıları dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Dev final öncesi yaşanan olaylar ve alınan kararlar, gözlerin bir kez daha Süper Kupa derbisine çevrilmesine neden oldu.

