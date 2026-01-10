Süper Kupa finali öncesi Galatasaray–Fenerbahçe taraftarları arasında kavga

Stadyum çevresinde üç ayrı noktada benzer gerginliklerin yaşandığı belirtilirken, derbi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. OLAYLAR ÜÇ FARKLI NOKTADA YAŞANDI Benzer olaylar stadyum çevresinde üç farklı noktada meydana geldi. Polis ekipleri, gerilimi kontrol altına almak ve olayların büyümesini engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı

BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ! Öte yandan Galatasaray–Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa Finali'nin başlama saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda karşılaşmanın saatinin öne çekildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabaka, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgâra yönelik uyarıları dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.