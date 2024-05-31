31 Mayıs 2024, Cuma
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FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliği yeniden görüntülendi! Teröristbaşı Fetullah Gülen kaçırıldı mı? Güvenlikler yok otopark bomboş...
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ merkezinde önceden nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri artık yerlerinde görülmüyor. Diğer yandan çevredekiler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çiftlikten başka bir yere götürüldüğünü düşünürken, daha önce örgüt merkezi olarak kullanılan yerin otoparkı büyük ölçüde boşalmış durumda görüldü. İşte detaylar... .