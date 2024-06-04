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Gürcistan'da gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Gürcistan’da gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi

AFAD, Gürcistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.

AFAD, Gürcistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [115.09 km] Posof (Ardahan)

Tarih:2024-06-04

Saat:01:03:40 TSİ

Enlem:42.52639 N

Boylam:43.38889 E

Derinlik:11.14 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-04 01:03:4042.5263943.3888911.14MW5.0Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [115.09 km] Posof (Ardahan)Detay

2024-06-03 23:50:5240.5761127.464725.85ML0.8Marmara Denizi - [03.68 km] Marmara (Balıkesir)Detay

2024-06-03 23:15:4238.1436138.57257.0ML1.6Battalgazi (Malatya)Detay

2024-06-03 23:13:0138.1458338.574447.0ML1.1Battalgazi (Malatya)Detay

2024-06-03 22:29:1437.8180635.926117.0ML1.8Feke (Adana)Detay

2024-06-03 22:28:2337.4636126.737.0ML1.7Ege Denizi - [43.24 km] Söke (Aydın)Detay

2024-06-03 22:19:4137.2136136.698619.47ML1.3Bahçe (Osmaniye)Detay

2024-06-03 22:17:1038.5997238.016396.97ML1.5Yazıhan (Malatya)Detay

2024-06-03 21:44:0438.6169439.562786.94ML2.5Merkez (Elazığ)Detay

2024-06-03 21:40:2040.1866731.702226.95ML2.2Beypazarı (Ankara)Detay

2024-06-03 21:37:1539.1527827.308896.74ML1.2Bergama (İzmir)Detay

2024-06-03 20:15:0437.4466729.686398.94ML1.0Yeşilova (Burdur)Detay

2024-06-03 20:09:5439.6197228.585285.57ML1.0Dursunbey (Balıkesir)Detay

2024-06-03 20:04:4540.4436136.2963910.47ML2.5Turhal (Tokat)Detay

2024-06-03 19:52:2736.8791727.381397.0ML1.7Ege Denizi - [12.74 km] Bodrum (Muğla)Detay

2024-06-03 19:36:3840.7886131.526677.0ML1.0Merkez (Bolu)Detay

2024-06-03 19:30:2439.0211127.507225.07ML1.2Kınık (İzmir)Detay

2024-06-03 19:08:4637.8552836.152226.24ML1.0Saimbeyli (Adana)Detay

2024-06-03 18:20:4537.7805636.372787.0ML2.2Andırın (Kahramanmaraş)

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