04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'nün çiftliği sessizliğe büründü! Pensilvanya'da mezarlık detayı | Kaçtı mı, kaçırıldı mı? FETÖ sonrası CİA'in korkunç planı ne? Tüm detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
FETÖ’nün çiftliği sessizliğe büründü! Pensilvanya’da mezarlık detayı | Kaçtı mı, kaçırıldı mı? FETÖ sonrası CİA’in korkunç planı ne? Tüm detaylar A Haber’de

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddia edildi. Alanın görüntülendiğini fark eden örgüt üyelerinin yaptıkları hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Gülen'in kaçırıldığı öne sürülen alandaki 'mezarlık' detayı da dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kümelendiği Pensilvanya'daki şer yuvasında 'iç savaş' patlak verdi.Fetullah Gülen'in, yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddia etti.

'MEZARLIK' DETAYI

Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.

Alanın görüntülendiğini fark eden 2 örgüt üyesi, hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde 2021 yılında yayımlanan istihbarat raporu tekrar gündeme geldi. Söz konusu istihbarat raporunda Gülen'den umudu kesen örgüt sorumlularının 2015 yılında Pensilvanya'da bir arazi satın aldığı, bu arazinin FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu yer alıyordu.

Raporda; elebaşı Fetullah Gülen için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandığı ve terörist başı Gülen için hazırlanan mezar yerinin iki selvi ağacının arasında yer aldığı yazıyordu. Ayrıca örgüt mensuplarının kontrol için gittiği üzeri örtülü yerin de iki ağaç arasında olması da FETÖ'nün ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

A Haber canlı yayınında uzman isimler FETÖ çiftliğindeki "ölüm" sessizliğini, elebaşı Gülen'in mezarlığının görüntülendiği ana dair detayları ve öldü mü kaçırıldı mı sorularını değerlendirdi. İşte satır başlıkları;

Gazeteci Murat Özer

"Öldüğüne inanmıyorum fakat durumunun ağır olduğunu düşünüyorum muhtemelen ölüm döşeğinde. Fakat yeni bri yapılanmaya gittikleri açıkça ortada.Burasının çok açık ve afişe olduğunu düşünüyorlar. O açıdan kendi örgüt liderlerini güvenliğin yüksek olduğu bir noktaya taşımak istemiş olabilirler. Türkiye'nin buraya müdahale etmesinden endişe etmiş olabilirler. Yahut gerçekten öldü örgüt liderliği konusunda Amerika onlardan bir tanesinin kararına varma sürecinde."

Gazeteci Zafer Şahin

"Filmi 1999 yılına sarmamız lazım PKK elebaşını bize verdiler FETÖ elebaşını aldılar. Orada PKK elebaşının yakalanışını hatırlamak gerekrise Suriye'den çıktı ülke ülke gezdi ve Batı dünyası ona kucak açacak sandı. Fakat onlar FETÖ ile devam edecekti. Öyle de yaptılar. Şu an benzer bir kaderi FETÖ elebaşı yaşıyor."

TÜRKİYE'DE OLABİLİR

"Bakın öldü mü sağdı mı belli değil. Daha eceli ile ölmeden buradan çıkardılar ve nereye götürdüleri belli değil. Bir Kenya vakasının olması bile sürpriz değil. Ölü ya da diri Türkiye'ye getirildiğine bile şahitlik edebilirz yakın zamanda. Çünkü aynı senaryo. Tıpkı PKK'da olduğu gibi FETÖ'yü de yenileyecekler. Bakın bunun adı FETÖ olmayacak değişecek ve hedef kitleleri de muhafazakar alnı secdeye değen kitle değil odağında gençler olan daha seküler ve belki kentli milliyetçilik dediğimiz bir siyasi kimliğe sahip insanları hedef alacaklar. Ben Türkiye sosyolojisinin de dikkate alınarak bu planın yapıldığını düşünüyorum. Alt kademeyi kendilerine din ile çektikleri belli fakat üst kademeyi yani yönetim kademesini kendilerine ne olduğu belli değil."

Akademisyen Uğur Özgöker

FETÖ'DE CIA DETAYI

"Bu adam dünyanın birçok yerinde okullar açıyor. Kemeraltı camiinde bir imamdı. Bu para nereden geldi? CIA'den geldi orası herkesin bildiği bir şey. Bu adam ölse CIA bu parayı bırakmaz bir başkasına. Bunun için miras kavgasına gerek yok yada yeni birini koyacaklar ve bu parada onların zimmetine geçecek."

"Komizinm çöktükten sonra bu coğrafya girdi CIA'de bunu istihbarat olarak kullandı parayı da o verdi. Fakat parayı yeğenine amcasının oğluna yedirmez. Veliaht kimse ona devredilir.

Gazeteci Gaffar Yakınca

"Terör elebaşının ölmesi ya da Amerika ile çok yakın ilişkiler kurması nedeniyle kendi iradeleri dışında bir yerlere savrulacaklarını düşünmüyorum. Bu işin içinde başka tehlikeler var bu örgüt desantralize bir örgüttür. Biz sürekli Pensilvanya'yı görüyoruz fakat Güney Afrika'da örgütün çok ciddi varlıkları var ve onların hepsinin kendi varlıkları var iş adamları var. Onların kasetleri çekilmiş şantaj yapacak malzemeleri var. Hatta belki de CIA ile simbiyoz bir ilişki kurmuşlar. CIA komut veriyor bunlar uyguluyor değil bunların karşılıklı dengeleri var.Nerden biliyoruz bunların elinde CIA'dan birinin bir kaseti olmadığını. Bunlar çok değişik ve tehlikeli bir örgüt, tarikat. Bir anda birden fazla FETÖ ile de karşı karşıya kalabiliriz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör