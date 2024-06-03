FETÖ’nün çiftliği sessizliğe büründü! Pensilvanya’da mezarlık detayı | Kaçtı mı, kaçırıldı mı? FETÖ sonrası CİA’in korkunç planı ne? Tüm detaylar A Haber’de

Gazeteci Zafer Şahin

"Filmi 1999 yılına sarmamız lazım PKK elebaşını bize verdiler FETÖ elebaşını aldılar. Orada PKK elebaşının yakalanışını hatırlamak gerekrise Suriye'den çıktı ülke ülke gezdi ve Batı dünyası ona kucak açacak sandı. Fakat onlar FETÖ ile devam edecekti. Öyle de yaptılar. Şu an benzer bir kaderi FETÖ elebaşı yaşıyor."

TÜRKİYE'DE OLABİLİR

"Bakın öldü mü sağdı mı belli değil. Daha eceli ile ölmeden buradan çıkardılar ve nereye götürdüleri belli değil. Bir Kenya vakasının olması bile sürpriz değil. Ölü ya da diri Türkiye'ye getirildiğine bile şahitlik edebilirz yakın zamanda. Çünkü aynı senaryo. Tıpkı PKK'da olduğu gibi FETÖ'yü de yenileyecekler. Bakın bunun adı FETÖ olmayacak değişecek ve hedef kitleleri de muhafazakar alnı secdeye değen kitle değil odağında gençler olan daha seküler ve belki kentli milliyetçilik dediğimiz bir siyasi kimliğe sahip insanları hedef alacaklar. Ben Türkiye sosyolojisinin de dikkate alınarak bu planın yapıldığını düşünüyorum. Alt kademeyi kendilerine din ile çektikleri belli fakat üst kademeyi yani yönetim kademesini kendilerine ne olduğu belli değil."