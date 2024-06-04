Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklarından flaş yanıt

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Sağduyulu olarak parti içinde oturup tartışmak varken niçin seçimden sonra birdenbire değişim tartışması patlıyor? Ben hançerlendim diye boşuna demedim. Partide en büyük değişimi yapan benim. Toplumun her kesimiyle bağlantı kurduk. Sivas'ın ötesine geçtik.

YETER ARTIK!

Kılıçdaroğlu seçim sürecinde tek başına mücadele etti. Beni eleştirenlere söylüyorum. Siz neredeydiniz? Yüzde 48 oy aldık. İnsaf denen bir şey var. Hep içimize attık. Yeter artık.