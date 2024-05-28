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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim, neden kaçırdı? FETÖ’de liderlik kavgası | ANALİZ

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim, neden kaçırdı? FETÖ’de liderlik kavgası | ANALİZ

Türkiye'deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken Fetullahçı Terör Örgütü'nde iç kavgalar yaşanıyor. Öyle ki elebaşı Gülen'in sağlık durumunun da her geçen gün kötüye gitmesiyle örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci ayyuka çıkmıştı. Son olarak da örgütün üst düzey teröristlerinin, elebaşı Gülen'i Pensilvanya'daki şer yuvasından kaçırdığı iddia edildi. Peki, FETÖ elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı? Detaylar analiz haberimizde...

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