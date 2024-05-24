Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı!
Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı. Bu tutuklanmanın ardından soruşturmada tutuklu Emniyet mensubu sayısı 5’e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Ayhan Bora Kaplan davasında, firari gizli tanığın "hükümete kumpas kuruluyor" iddiasının ardından başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü de var. Soruşturma kapsamında açığa alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Şube Müdürü ve şube müdür yardımcısının da arasında olduğu 4 emniyet görevlisi gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hafta içinde, iddiaların sahibi firari Serdar Sertçelik'i yurt dışına kaçıran biri komiser 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurmuştu.
Emniyetteki sorgunun ardından mevcut delil durumu nedeniyle Organize Şube Müdürü yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle savclık kararıyla serbest bırakıldı.
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