Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı!

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan davasında, firari gizli tanığın "hükümete kumpas kuruluyor" iddiasının ardından başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.



Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü de var. Soruşturma kapsamında açığa alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Şube Müdürü ve şube müdür yardımcısının da arasında olduğu 4 emniyet görevlisi gözaltına alınmıştı.