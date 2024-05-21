Son dakika... FETÖvari kumpas soruşturması! Bakan Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklama: Müfettiş raporu başsavcılıkta
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖvari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı. İşte detaylar...
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖvari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
MÜFETTİŞ RAPORU BAŞSAVCILIKTA
Bakan Yerlikaya, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." dedi.
Konuya ilişkin konuşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un açıklamaları şöyle:
Özellikle müfettişlerden hazırlanması istenen bir rapor söz konusuydu. Bu rapor daha çok üst düzey polis memurları ile ilgiliydi. Onlar hakkındaki iddia şuydu aslında. Görevi kötüye kullandıkları iddia ediliyordu ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da Ankara cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattıktan sonra kendi idari soruşturmasını başlatmıştı.
Bunun içinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendisi direkt kendisi müfettiş görevlendirmişti. Bu kapsamda değerlendirebiliriz aslında.
Çünkü bu raporun ne olduğunu merak ediyorduk. İçişleri Bakanı Yerlikaya'da rapor tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim' ifadesini kullanmıştı. Bende raporun tamamlanıp tamamlanmadığını sordum ve bakan vermiş olduğu bilgisinde şunu ifade etti:
Raporun cumartesi akşamı tamamlandığını, tamamlandıktan sonrada pazar sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu raporun teslim edildiğini söyledi.
Pazar günü 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve sonrasında geç saatlerde de olsa aynı akşam şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararı vermişti. Bunların arasında görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar vardı. Raporun içine dair bir bilgi vermedi ama yakın zamanda sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Bu kapsamda normalde uzun sürede tamamlanması gereken bir raporun kısa sürede tamamlandığını, jandarmanın ve kriminalin birlikte çalıştığını ve dijital materyallerin incelendiğini kendisi aktarmış oldu.
Fakat eş zamanlı olarak yürütülen bir detay daha var. Ankara cumhuriyet başsavcılığı şüphelilerin evinde arama yaptıktan sonra bazı bilgi ve belgelere el konmuştu ve cihaz üzerinde inceleme başlatmıştı. O dijital inceleme ise biraz daha kapsamlı detaylı, henüz tamamlanmadı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise bu incelemenin ne zaman tamamlanacağı sorusunu yönelttim, o inceleme ne zaman tamamlanacak diye. 2 hafta içerisinde başsavcılıkta kendi incelemesini tamamlamayı hedefliyor. En sonunda ortaya çıkacak olan rapor muhakkak ki soruşturma dosyasına girecek. Bunlar detaylı bir şekilde açıklanmış olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?