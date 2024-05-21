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Son dakika... FETÖvari kumpas soruşturması! Bakan Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklama: Müfettiş raporu başsavcılıkta

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Son dakika... FETÖvari kumpas soruşturması! Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklama: Müfettiş raporu başsavcılıkta

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖvari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı. İşte detaylar...

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖvari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

MÜFETTİŞ RAPORU BAŞSAVCILIKTA
Bakan Yerlikaya, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." dedi.

Konuya ilişkin konuşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un açıklamaları şöyle:
Özellikle müfettişlerden hazırlanması istenen bir rapor söz konusuydu. Bu rapor daha çok üst düzey polis memurları ile ilgiliydi. Onlar hakkındaki iddia şuydu aslında. Görevi kötüye kullandıkları iddia ediliyordu ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da Ankara cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattıktan sonra kendi idari soruşturmasını başlatmıştı.





Bunun içinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendisi direkt kendisi müfettiş görevlendirmişti. Bu kapsamda değerlendirebiliriz aslında.

Çünkü bu raporun ne olduğunu merak ediyorduk. İçişleri Bakanı Yerlikaya'da rapor tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim' ifadesini kullanmıştı. Bende raporun tamamlanıp tamamlanmadığını sordum ve bakan vermiş olduğu bilgisinde şunu ifade etti:

Raporun cumartesi akşamı tamamlandığını, tamamlandıktan sonrada pazar sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu raporun teslim edildiğini söyledi.

Pazar günü 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve sonrasında geç saatlerde de olsa aynı akşam şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararı vermişti. Bunların arasında görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar vardı. Raporun içine dair bir bilgi vermedi ama yakın zamanda sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Bu kapsamda normalde uzun sürede tamamlanması gereken bir raporun kısa sürede tamamlandığını, jandarmanın ve kriminalin birlikte çalıştığını ve dijital materyallerin incelendiğini kendisi aktarmış oldu.



Fakat eş zamanlı olarak yürütülen bir detay daha var. Ankara cumhuriyet başsavcılığı şüphelilerin evinde arama yaptıktan sonra bazı bilgi ve belgelere el konmuştu ve cihaz üzerinde inceleme başlatmıştı. O dijital inceleme ise biraz daha kapsamlı detaylı, henüz tamamlanmadı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise bu incelemenin ne zaman tamamlanacağı sorusunu yönelttim, o inceleme ne zaman tamamlanacak diye. 2 hafta içerisinde başsavcılıkta kendi incelemesini tamamlamayı hedefliyor. En sonunda ortaya çıkacak olan rapor muhakkak ki soruşturma dosyasına girecek. Bunlar detaylı bir şekilde açıklanmış olacak.

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