Son dakika... FETÖvari kumpas soruşturması! Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklama: Müfettiş raporu başsavcılıkta

Pazar günü 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve sonrasında geç saatlerde de olsa aynı akşam şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararı vermişti. Bunların arasında görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar vardı. Raporun içine dair bir bilgi vermedi ama yakın zamanda sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Bu kapsamda normalde uzun sürede tamamlanması gereken bir raporun kısa sürede tamamlandığını, jandarmanın ve kriminalin birlikte çalıştığını ve dijital materyallerin incelendiğini kendisi aktarmış oldu.