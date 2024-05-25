Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? İran’da oyun içinde oyun mu? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

"Israrla sorduğum soru şu; üç tane helikopter gidiyor, yanımızdan biri kayboluyor ve 30 saniye sonra fark ediyoruz kaybolduğunu ve bulunduğumuz yerin koordinatları belli, tamam biz arıyor soruyoruz ancak merkeze bildirdiğimiz koordinatta nerede olduğu bellidir ve buna göre anında 1.2 saat içinde yardım gidebilir. Ama biz 14 saat boyunca ve AKINCI'nın devreye girmesiyle tespit edilen koordinattan bahsediyoruz. Bu tuhaf bir şey."

"Dışişleri bakanının cumhurbaşkanıyla aynı helikoptere binmesi tuhaf, aynı ekipte bulunan en kötüsünün cumhurbaşkanına tahsis edilmesi tuhaf. Bu da benim aklıma Türkiye'de vaktiyle yaşanan rahmetli Turgut Özal'ın yaşadığı 1987'de yaşadığı geçirdiği uçak kazası var. Çok gürültü çıkaran bir kaza değildi, yeni alınan bir uçağın 2. ya da 3. uçuşunda bahsedildiği gibi uçuşunda bahsedildiği gibi sistemlerin kilitlenmesi söz konusu oluyor. Ve Allahtan Pakistanlı çok başarılı bir baş pilot zor bir iniş yapıyor. Bunun arkasında bir şey olup olmadığı konusu karışık."