Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede!





KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ÇELİŞKİLİ İFADE

Kamu görevlileri hakkında iftira niteliğinde 3 ayrı ifadesinin de bulunduğu ortaya çıkan Kopuk'un, ifadelerinin çelişkili olduğu, söz konusu çelişkilerle kamu görevlilerinin Aynan Bora Kaplan dosyasına eklendiği belirlendi.

Kopuk'un gözaltına alınması ile birlikte 8 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ve dijital materyallerinin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Nurullah Kopuk, Sertçelik ile Demircan'ın görüşmesini sağladığı sosyal medya hesabını gözaltına alınmadan önce temizleyerek paylaşım yaptı. Kopuk paylaşımında, "Mail adresim ve sosyal medya hesaplarım hacklenmiştir. Gelen bildirim ya da mesajlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.