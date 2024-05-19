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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede!

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELMİŞTİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturmada gözaltı sayısı arttı.

O İSİM SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner savcılık sorgusunun ardından yurt ise Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİZLİ TANIK VE POLİS ŞEFİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk gözaltına alındı.

Kopuk'un Sertçelik ile Demircan'ın görüşmelerini kendi telefonu ve sosyal medya hesabı üzerinden sağladığı, dosya kapsamında ifade verdiği, Organize Şube Müdürlüğünde şüphelilerle dışarıdan görüştüğü belirlendi.

İFADELERİ YÖNLENDİRDİ

Kopuk'un şüphelileri ifade vermeleri yönünde yönlendirdiği, şube müdürü dahil personellerin, Kopuk'u özel ekibin komiseri olarak bildiği tespit edildi. Öte yandan Serdar Sertçelik'in sosyal medya üzerinden firari Erk Acarer'in programına katıldıktan sonra Kopuk'un da bir video çektiği ancak Acarer tarafından paylaşılmadığı öğrenildi.



KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ÇELİŞKİLİ İFADE

Kamu görevlileri hakkında iftira niteliğinde 3 ayrı ifadesinin de bulunduğu ortaya çıkan Kopuk'un, ifadelerinin çelişkili olduğu, söz konusu çelişkilerle kamu görevlilerinin Aynan Bora Kaplan dosyasına eklendiği belirlendi.

Kopuk'un gözaltına alınması ile birlikte 8 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ve dijital materyallerinin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Nurullah Kopuk, Sertçelik ile Demircan'ın görüşmesini sağladığı sosyal medya hesabını gözaltına alınmadan önce temizleyerek paylaşım yaptı. Kopuk paylaşımında, "Mail adresim ve sosyal medya hesaplarım hacklenmiştir. Gelen bildirim ya da mesajlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü’ne bir darbe dahaAyhan Bora Kaplan Suç Örgütü’ne bir darbe daha AYHAN BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜ'NE BİR DARBE DAHA

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