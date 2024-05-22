Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan FETÖvari kumpasa ilişkin açıklama: İllegal yapılara karşı var gücümüzle çalışacağız
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı gizli tanığı Serdar Sertçelik’in ses kayıtlarını yayınlaması sonrası Ankara Emniyeti’nin karıştığı kumpas iddialarının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini, soruşturma kapsamında görevini ihmal eden ve suç işleyen kim varsa hepsinin ortaya çıkacağını belirtti.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı gizli tanığı Serdar Sertçelik ile Ankara Emniyeti'nin karıştığı kumpas iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz birlikte 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Ankara Adliyesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin Bakan Tunç, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bakan Tunç, "Gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Onlarla ilgili ifadeler alındı. HTS kayıtları, delillerin incelenmesi vesaire tüm bunlar devam ediyor" dedi.
KİM GÖREVİNİ İHMAL ETMİŞ VE SUÇ İŞLEMİŞSE ÇIKAR
Gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından tam 9 kez ev hapsi kararını ihlal ederek dışarı çıkmasına ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personellerine ilişkin bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına ile ilgili Adalet Bakanı Tunç, "Tüm bunlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturduğu şeyler. Soruşturma kapsamında kim görevini ihmal etmişse veya kim suç işlemişse soruşturma neticesinde çıkar" dedi.
TÜM DETAYLARIYLA TAKİP EDİYORUZ
Bakan Tunç, FETÖvari bir kumpas olup olmadığını tüm detaylarıyla Bakanlık olarak takip ettiklerini belirterek, "Devletimizin birlik ve bütünlüğüne kasıt etmeye çalışan illegal yapı, terör örgütleri gibi yapılaşmalara karşı var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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