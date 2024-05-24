Beyaz Saray önünde Gazze'ye destek! Katilin finansörü Biden'a çağrı: "İsrail'e silah göndermeyi bırak"
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin desteği ile mazlumlara ölüm yağdırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail'e dünyadan tepkiler devam ederken Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atan grup, açtıkları pankartlarla da ABD yönetimine seslendi. Öte yandan 100 kişiden oluşan grup, İsrail ile ABD yönetimlerine sert şekilde tepkilerini dile getirirken, Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi durdurması çağrısında bulundu. işte detaylar...
İsrail'in katliamına destek veren ABD'ye ise tepkiler kesintisiz sürüyor.
Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi genç, Gazze'de ateşkes çağrısı için Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya geldi.
Burada önce cuma namazını kılan ve Filistin için dua eden öğrenciler, daha sonra Gazze'deki son durumla ilgili konuşmaları dinledi.
"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atan grup, açtıkları pankartlarla da ABD yönetimine seslendi.
Filistinli öğrencilerin yanı sıra Amerikalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, İsrail ile ABD yönetimlerine sert şekilde tepkilerini dile getirirken, Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi durdurması çağrısında bulundu.
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