MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu’ya ilişkin talebi umarız ki karara dönüşür





"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Ömer Çelik, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını ifade etmelerini de memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. İsrail'in bu açıklamaları duyar duymaz İrlanda ve Norveç'ten büyükelçilerini geri çağırma kararı aldığına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tanıma kararının sadece İspanya, İrlanda ve Norveç ile sınırlı kalmaması bütün Avrupa Birliği'ne bunun şamil olması gerektiği açıktır. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, çok uzun süredir son derece değerli açıklamalar yapıyor. Burada İspanya hükümeti tutumunu değiştirmedi. Buradan bir kez daha İspanya hükümetini tebrik ediyoruz. Dost İspanya halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Norveç ve İrlanda'nın da tanıyacaklarını ifade etmesi fevkalade önemlidir. Umarız ki bu, Avrupa Birliği'nin birlik çapındaki siyasetinin temel ekseni ve duruşu olur. İlk defa Batı dünyası içerisinde İspanya, İrlanda ve Norveç, tarihin doğru tarafında durduğunu, insanlık vicdanından ve uluslararası hukuktan yana olduğunu göstermiştir."

Çelik, ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından yakın bir zamanda korkunç bir açıklama yapıldığını belirterek, "Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek ima yoluyla Amerika'nın orada atom bombası kullanması gibi silahın İsrail tarafından kullanılabileceğine dair bir açıklama yaptı ki bu korkunç bir açıklamadır." ifadesini kullandı.

Bu senatörlerin,Temsilciler Meclisi üyelerinin bir kısmının bir araya gelerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı'na ve Başsavcısı'na yazdığı tehdit mektubunu da "ibretlik bir şey" olarak niteleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak onları tehdit eden, hatta ailelerini tehdit eden, ABD'ye sokmamakla tehdit eden bir tehdit mektubu yazdılar. Bu aslında Batı'da temsil edilen insan hakları, hukuk devleti, uluslararası hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen tezinin tamamen çökmesi anlamına gelir. Buna karşı aslında diğer kurumlardan, diğer senatörlerden ve Temsilciler Meclisi üyelerinden güçlü bir ses gelmesi gerekirdi, maalesef olmadı."