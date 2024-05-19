Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kumpasında flaş gelişme! Emniyet görevlilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Görüşmeyi kabul ettiler

GÖRÜŞMELERİ KABUL ETTİLER

Savcılık sorguları ardından tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı. Sertçelik'in sosyal medyada yayınladığı telefon görüşmelerine ilişkin ifade veren şüpheliler görüşme yaptıklarını kabul ettiler.

İnternet tabanlı telefon görüşmesi yaptıklarını anlatan şüphelilerden Şevket Demircan, haklarındaki siyasileri ve kamu görevlilerine yönelik beyan vermesi yönündeki baskı iddialarını reddetti. Şüpheliler facetime görüşmelerinin ilk kısımlarının kaydının bulunmadığını belirtti. Son görüşmelerin kaydının bulunduğunu belirten şüpheli polis müdürü, kayıtların bir kısmının yayınlandığını iddia etti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık sorguları tamamlanan 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin 'Suç için anlaşma' suçundan soruşturmanın devam ettiği, dijital materyallerin ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait el konan 120 ayrı dijital materyal bulunduğu öğrenildi.