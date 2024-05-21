Reisi sonrası süreç nasıl şekillenecek? Ölümün arkasındaki sır perdesi

2 TEMEL FAKTÖR

Burada İran'ın doğrusal etkisi ve İran'ın vekillerinin ortaya koymuş olduğu etki önemli. Şimdi burada bir kırılmamı oldu, İran için kaynaklanan veya İran'ın müzakere ettiği taraflardan kaynaklanan durumlar var. Bu bir sabotaj mı? Bunun arkasında 2 temel faktör sayabiliriz. Biri İran'daki güç mücadelesi ve geleceğin inşası ile ilgili parametreler bir de şu anda İran'ın dahil olduğu Gazze meselesi dahil olmak üzere Orta Doğu'nun mezhebi anlamdaki eksenlerin kutuplaşması üzerinden yaşanacak gelişmeler. Yani mezhep fitnesi dahil olmak üzere bölgenin geleceğini etkileyecek son derece önemli kaza veya sabotaj var karşımızda.