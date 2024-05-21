Tatil bölgelerindeki kıyı işgaline karşı yeni uygulama başlıyor! Bakan Özhaseki duyurdu: Gözyaşlarına bakmayız
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özellikle turizm bölgelerinde deniz kıyılarını işgal edenlere karşı yeni uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Özhaseki “Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır” dedi. Koylardaki fahiş fiyatlardan şezlong satışları ve kaçak yapılara da işaret eden Özhaseki, “3-4 kişi çökmüş, büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git, otur, bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız” dedi. İşte detaylar...
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu.
ALO İHBAR HATTI KURUYORUZ
"Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Şimdi bir de ALO ihbar hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki, 'bizim burada denize ulaşmamızı şunları engelliyor'. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu', 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar" diyor. Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır. Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimiz. Ondan sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak.
GÖZYAŞLARINA BAKMAYACAĞIZ
Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git, otur, bak, kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız. O yüzden oraları temizleyeceğiz.
TİCARETE GEREK YOK ORADA
Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok orada.
YATLAR KAYIT ALTINA ALINACAK
Bir de şimdi yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemini başlatacağız. Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız."
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