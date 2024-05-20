İran Cumhurbaşkanı Reisi düşen helikopterde hayatını kaybetti! A Haber kaza bölgesinde
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Enkaza ulaşan ekipler kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da bulunuyordu. Kaza bölgesine giden A Haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptığını duyurdu. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin bulunduğunu açıkladı.
A HABER KAZANIN OLDUĞU BÖLGEDE
İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği kaza bölgesine giden A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile kameraman Kadir Mercan son gelişmeleri aktardı.
ARAÇLAR ÇAMUR İÇİNDE
Mehmet Karataş: Bizler A Haber olarak şu anda tüm dünyanın gözünü çevirdiği bölgedeyiz. Helikopterin düştüğü Verzigan'da arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı son noktadayız. Buradan sonra sadece askeri ekipler bulunuyor. Bölgeden geçen araçlara baktığımız zaman çamur içinde kaldıklarını görüyoruz. Burada çalışan ekipleri gördük. Araçlar çamur içinde. Arama bölgesine hiç kimsenin geçiş yapmasına izin verilmiyor. Arama noktasında askerler, emniyet, Kızılay ve Devrim Muhafızları bulunuyor. O bölgede sadece yetkililer bulunuyor.
GERİYE SADECE HELİKOPTER KUYRUĞU KALDI
Burada hava oldukça sisli durumda. Kara bulutlar daha da yoğunlaşıyor. Hava şartları da oldukça zorlayıcı ve keskin bir soğuk var. Sıcaklık 5 dereceydi ve soğumaya devam ediyor. Burası tamamen sisle kaplı ve dağların sadece alt kısmı görünüyor. Helikopterinde sadece kuyruğu kalmış durumda geri kalan kısımlar yanmış ve etrafa saçılmış durumda. Kazada kurtulan kimse olmadı. Cesetler yanmış olduğu için şu anda kimlik tespiti yapılamıyor. Bölgeye sadece ekipler girip çıkabiliyor başka kimse giremiyor.
AKINCI YERİNİ TESPİT ETTİ
Gece saatlerinde Akıncı TİHA'nın buraya gelmesi ile birlikte İran vatandaşlarının oldukça olumlu tepkisi var. Havalimanında bizim Türkiye'den geldiğimiz öğrenince bizim arama-kurtarmaya yardım etmemizden ve uçaklarımızın gelmesinden bahsettiler. Akıncı TİHA arama çalışmalarına katıldıktan sonra bölgeden bilgiyi alır almaz bir ısı fark etti ve çemberi daraltıp koordinatlar yetkililerle paylaşıldı. Kazanın olduğu alan şu anda bile çok fazla sisli. Gece saatlerinde arama çalışmalarının yapılması çok zordu. Akıncı'nın tespit etmesinden sonra bulundu. Akıncı çalışmalarının ardından yurdu yani Türkiye'ye dönüş yaptı.
CEVAP BEKLEYEN 3 SORU
Tebriz'e ulaştığımız ilk anda hemen sokağın nabzını tutmak istedik. Halkın yaşananları nasıl karşıladığını sorduk. Taksiciden havalimanında görevli personele kadar insanlarla görüşmeler yaptık. Burada konuşulan bir çok iddia ama öne çıkan 3 soru var.
GÜZERGAH MI DEĞİŞTİRDİ?
Bir güzergah değiştirildiği yönünde bir iddia var. Bu İran'da ciddi anlamda karşılık bulmuş durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışını yaptıktan sonra 3 helikopter geri dönüyordu. Onlar Tebriz'e gelecek oradan da Tahran'a geçeceklerdi. 2 helikopterin gelmiş olması ancak Reisi'nin helikopterinin düşmesi burada tartışılıyor.Helikopter arasında saat olarak uçuş farkı yok hepsi aynı anda kalkış yapıyor. Helikopterin arıza mı verdiği eğer öyleysen neden bunun bildirilmediği konuşuluyor. Zorunlu iniş yapılacaksa neden bu durum ilgili makamlara bildirilmedi. Güzergah değiştirildiği iddiası en çok konuşulan ve cevap arayan sorun.
SERT İNİŞ NEYE GÖRE YAPILDI?
İniş yaptığı nokta… Görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmüş olmasına rağmen Helikopteri kullanan pilot neden orayı tercih etti? İşte bu da önemli sorulardan bir tanesi. Bölge oldukça sisli indiği noktanın uygun olup olmadığını görmediği halde neden oraya indiği sorgulanıyor. Sert inişin bölgeye neye göre yapıldığı halk arasında ciddi şekilde konuşuluyor. İran halkı sinyal alıp mı indi yoksa bir sinyal alıp mı indi? Bu sorunun cevabını merak ediyor.
KAZA MI SUİKAST MI?
Tüm dünyanın da konuştuğu bu bir suikast mı yoksa bir kaza mı? İşte bu da halkın merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İşte bu sıraladığımız 3 soru şu anda İran'da tartışılan en önemli mesele. Şu anda bizler en kaza en yakın noktada bulunuyoruz ve buradan yayın yapıyoruz. Buradan ileriye hiç kimsenin geçmesi mümkün değil.
HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ…
Mehmet Karataş/Saat 09.50: Burada bir güvenlik noktası oluşturulmuş durumda. Aracımız ile geçişe hiçbir şekilde izin yok. Kazanın olduğu bölge sağ tarafta kalıyor ve oraya sadece görevliler girebiliyor. Haberin gelmesinin ardından buraya binlerce İran vatandaşı akın etti. Halkın konuştuğu şeyler var burada. Sıradan "helikopter düştü ve Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti" olarak olaya bakmıyorlar. Helikopterin özellikleri, hava koşullarının öngörülmemiş olması bunlar tartışılması gereken konular. Burada pilotun tek başına karar vereceği bir durum da yok.
6 SAAT DETAYI
Helikopter düştükten sonra 6 saat boyunca alev alev yandı ve bunun fark edilmemiş olması bunun yanında bulunamamış olması tartışılıyor ve sorgulanıyor. Bölgede Türkiye'nin yanında Azerbaycan gelen arama-kurtarma ekipleri de bulunuyor. Bizim olduğumuz bu noktaya yavaş yavaş basın mensupları da gelemeye başladı. Çalışmalar tamamlanmak üzere bir yolun açılmasını bekliyoruz. Çok erken saatlerden beri burada yayın yapıyoruz. Saatler 10.00'a yaklaşırken bizim enkaza bölgesine daha yakın olmamız için izinler verildi. Bölgeden cesetlerin alındığı bilgisine ulaştık.
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