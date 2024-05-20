İran Cumhurbaşkanı Reisi düşen helikopterde hayatını kaybetti! A Haber kaza bölgesinde

GÜZERGAH MI DEĞİŞTİRDİ?

Bir güzergah değiştirildiği yönünde bir iddia var. Bu İran'da ciddi anlamda karşılık bulmuş durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışını yaptıktan sonra 3 helikopter geri dönüyordu. Onlar Tebriz'e gelecek oradan da Tahran'a geçeceklerdi. 2 helikopterin gelmiş olması ancak Reisi'nin helikopterinin düşmesi burada tartışılıyor.Helikopter arasında saat olarak uçuş farkı yok hepsi aynı anda kalkış yapıyor. Helikopterin arıza mı verdiği eğer öyleysen neden bunun bildirilmediği konuşuluyor. Zorunlu iniş yapılacaksa neden bu durum ilgili makamlara bildirilmedi. Güzergah değiştirildiği iddiası en çok konuşulan ve cevap arayan sorun.