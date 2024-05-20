ABD’den helikopter kazasında ölen İbrahim Reisi için taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Miller, açıklamasında, "ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer heyet üyelerinin İran'ın kuzeybatısında bir helikopter kazasında ölümü nedeniyle resmi olarak taziyelerini sunuyor." ifadelerini kullandı.