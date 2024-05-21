Beyaz Saray’dan Reisi’nin ölümü iddialarına yanıt: ABD’ye yönelik suçlamalar asılsız

'SUÇLAMALAR TEMELSİZ'

Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının ise "temelsiz" olduğunu öne sürdü.

SUÇLAMALAR SÜRPRİZ DEĞİL

Kirby, "(Bu olayda) ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Kazanın sebebi henüz net değil, en azından bize net değil. Sivil havacılık dahil kendi ekipmanlarının güvenilirlik ve emniyetinden kendileri sorumludur. Dolayısıyla (iddialar) tamamıyla asılsız." dedi. ABD'li danışman, İran'ın bu olayda da ABD'yi sorumlu tutmak için bir yol bulmaya çalıştığını ve bunun sürpriz olmadığını belirtti.