20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

AKINCI İHA’nın özellikleri neler? AKINCI hangi mühimmat, füze ve bombalar atabiliyor!

Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
AKINCI İHA’nın özellikleri neler? AKINCI hangi mühimmat, füze ve bombalar atabiliyor!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI İHA yeniden dünyanın gündemine oturmayı başardı. Gelişmiş özellikleri ile birçok mühimmat, füze ve bombayla donatılabilen AKINCI İHA, 24 saat havada kalabilme, gelişmiş radar ve kamera sistemleri ile keşif ve tespit görevlerini de başarı ile yerine getirebiliyor. İşte AKINCI İHA’nın merak edilen özellikleri…

Türkiye'nin yerli ve milli gururu AKINCI İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide yapığı kaza sonrası yeniden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bayraktar TB2'ye kıyasladaha uzun ve geniş kanat açıklığına sahip olan İHA, özgün yapay zeka sistemi ve mühimmat sayesinde İHA görevinin yanında savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebilmek üzere tasarlandı. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilme yeteneğine sahip AKINCI hava-hava füzeleriyle donatıla hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek. İşte yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI İHA'nın özellikleri!

AKINCI İHA HANGİ MÜHİMMATLARI ATABİLİYOR!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen akıncı İHA MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.

TEMEL UÇUÇ ÖZELLİKLERİ NELER?

- 40,000 Feet Uçuş İrtifası

- 24 Saat Havada Kalış Süresi

- Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

- Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

- Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun M

- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

- Havada Kalış: 24 saat

- Kanat Açıklığı: 20 mt.

- Yükseklik: 4.1 mt.

- Uzunluk: 12.2 mt.

- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

- Operasyonel İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

- Maksimum irtifa: 45.118 feet

- İtki Tipi: 2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ NELER?

- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör