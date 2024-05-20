AKINCI İHA’nın özellikleri neler? AKINCI hangi mühimmat, füze ve bombalar atabiliyor!
Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI İHA yeniden dünyanın gündemine oturmayı başardı. Gelişmiş özellikleri ile birçok mühimmat, füze ve bombayla donatılabilen AKINCI İHA, 24 saat havada kalabilme, gelişmiş radar ve kamera sistemleri ile keşif ve tespit görevlerini de başarı ile yerine getirebiliyor. İşte AKINCI İHA’nın merak edilen özellikleri…
Türkiye'nin yerli ve milli gururu AKINCI İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide yapığı kaza sonrası yeniden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bayraktar TB2'ye kıyasladaha uzun ve geniş kanat açıklığına sahip olan İHA, özgün yapay zeka sistemi ve mühimmat sayesinde İHA görevinin yanında savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebilmek üzere tasarlandı. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilme yeteneğine sahip AKINCI hava-hava füzeleriyle donatıla hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek. İşte yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI İHA'nın özellikleri!
AKINCI İHA HANGİ MÜHİMMATLARI ATABİLİYOR!
Yerli ve milli imkanlarla üretilen akıncı İHA MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.
TEMEL UÇUÇ ÖZELLİKLERİ NELER?
- 40,000 Feet Uçuş İrtifası
- 24 Saat Havada Kalış Süresi
- Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun M
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 mt.
- Yükseklik: 4.1 mt.
- Uzunluk: 12.2 mt.
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Operasyonel İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Maksimum irtifa: 45.118 feet
- İtki Tipi: 2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ NELER?
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?
- GS FB DERBİ MAÇI BEINSPORTS CANLI İZLE | 19 Mayıs Pazar Galatasaray Fenerbahçe maçı full HD, 4K, kesintisiz, şifresiz seyret
- Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz kanallar 2024 | 19 Mayıs Pazar GS-FB derbisi CANLI YAYIN veren yabancı kanallar listesi
- 20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
- Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...