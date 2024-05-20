AKINCI İHA’nın özellikleri neler? AKINCI hangi mühimmat, füze ve bombalar atabiliyor!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu AKINCI İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide yapığı kaza sonrası yeniden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bayraktar TB2'ye kıyasladaha uzun ve geniş kanat açıklığına sahip olan İHA, özgün yapay zeka sistemi ve mühimmat sayesinde İHA görevinin yanında savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebilmek üzere tasarlandı. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilme yeteneğine sahip AKINCI hava-hava füzeleriyle donatıla hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek. İşte yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI İHA'nın özellikleri!