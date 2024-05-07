İsrail’den Refah’a kara saldırı! Refah Sınır Kapısı’nı işgal ettiler

YENİ ORTA DOĞU PLANI

Burada riskler var dünya bunu takip ediyor. Bugüne kadar operasyonun ertelenmesinin sebebi ortaya çıkacak jeopolitik risklerdir. ABD sürekli olarak bunu ortaya koyuyordu. İsrail ve ABD tarafının Riyad üzerinden yeni bir Orta Doğu planı vardı ve sürekli olarak bunu ortaya sürüyordu. Burada ortaya çıkacak güvenlik bunalımı var ve yeniden yapılması gereken Refah'ın imarı için Arap bir ortak bulamama riski var. Burada diğer ülkelerin yapacağını iyi izlemek lazım. Suudi Arabistan'ın burada sessiz sedasız yürüttüğü bir plan var.