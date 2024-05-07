İsrail’den Refah’a kara saldırı! Refah Sınır Kapısı’nı işgal ettiler
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün mensupları, Gazzeli mazlumların son sığınağı olan Refah’a kara saldırı başlattı. Katliam yapan sözde askerler Refah Sınır Kapısı’nı işgal etti. İsrail'in Refah planı ne? Ateşkes teklifine rağmen saldırı neden yapıldı? Dünya kamuoyu katliama ne diyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
İşgalci İsrail ablukasındaki Gazze'den sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Hamas'ın ateşkes için adım atmasına rağmen İsrail yine kan dökmeye devam ediyor. İsrail Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladı ve sınır kapısı işgal edildi. İsrail güçlerinin sınırın Filistin tarafını kontrol altına almasının ardından Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye yardım akışının durduğu bildirildi.
BAĞLANTI YOLLARI KESİLDİ
İşgalci İsrail ordusu, 401'inci Zırhlı Tugayı'nın bu sabah Refah Geçişi'nin Gazze tarafını ele geçirdiğini doğruladı. Mısır ile olan geçişin, Givati Tugayı tarafından bir gecede düzenlenen saldırıda ayrı olarak ele geçirilen Doğu Refah'taki Salah ad-Din yolu ile bağlantısı artık kesilmiş durumda.
20 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER
İşgalci İsrail ordusuna göre; gece operasyonunda yaklaşık 20 kişi öldürüldü ve katliamcı İsrail askerleri üç önemli tünel şaftının yerini buldu. Saldırı sırasında ayrıca bir IDF tankına doğru giden patlayıcı yüklü bir araca da çarpıldığını ve imha edildiği söylendi. Peki bölgede neler oluyor? Refah'ta hangi planlar yapılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtaoğlu ile terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
ATEŞKES ÜZERİNDE BASKI PLANI
Mete Sohtaoğlu: Kare harekatı meselesi İsrail'in tek taraflı yaptığı bir iş. İsrail burada hem kara harekatı başladığını söylüyor hem de Doha'ya ateşkes için heyet gönderdiğini söylüyor. İsrail bunu yaparak Doha'da yapılacak ateşkes görüşmeleri üzerinde baskı kurmak için Refah'a saldırı başlattı. Refah'taki askeri hareketliliği de buna bağlıyorum. Ateşkeste İsrail lehine şartlar oluşması için bunu yapıyorlar.
KAPSAMLI OPERASYON YAPAMAZ
Dün akşamda ateşkes ile ilgili haberler gelmeye başlayınca doğudan girildiğine dair İsrail basını haberleri köpürtmeye çalıştı. Bir iki yeri bombaladılar. Oradan bana gelen haberlere göre gece saatlerinde tanklar 200 metre kala manevra yaptılar. Dün bir yaygara kopardılar ancak geldiğimiz nokta İsrail'in bu kadar sivilin olduğu bir yere kapsamlı bir operasyon yapması uluslararası kamuoyuna rağmen yapamaz. İsrail teknik olarak buraya kapsamlı bir operasyon yapamaz.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA YAŞAYAN İNSANLAR
Selahaddin ekseni oldukça önemli. Dün İsrail tarafından atılan broşürlere bakıldığı zaman Refah 9 parsele bölünmüş durumda. Burada ne olacağı belli olmayan işler var. İnsan yoğunluğu ve nüfusa bakıldığı zaman merdiven boşluklarında bile yaşayan insanlar var. İsrail yalan yanlış açıklamalar yapıyor 100 bin kişinin tahliyesi diyor ama tahliye broşürü atılan bölgede 200 bine yakın insan var. İsrail diplomatik olarak ciddi baskı altında. Netanyahu hem iç tarafa oynayıp savaş koalisyonunu bozmak istemiyor hem dış tarafa oynayarak kurnazca manevra yaparak Mısır topraklarına kayarak burada tampon bölge oluşturmak isteyeceğini düşünüyor.
İSRAİL'İN HEDEFLERİ
Abdullah Ağar: Buradaki en büyük korku insani dramdır. Burada karşı karşıya kalınacak jeopolitik riskler de var. Savaşın yayılması riskleri mevcut. Gerek Ürdün gerek Mısır; duvarın yıkılması ve Filistinlileri Sina'ya geçmesini savaş sebebi saymıştı. Burada yine bir göçmen dramı ortaya çıkacak ve İsrail hedeflerine ulaşacak. İsrail 50 civarında Hamas hedefi olduğunu iddia ettiği alana dün geceden başlayan bir saldırı başlattı. Dün gece başlayan bu saldırıdan sonra bu sabah sınır kapısının ele geçirildiğini gördük.
YENİ ORTA DOĞU PLANI
Burada riskler var dünya bunu takip ediyor. Bugüne kadar operasyonun ertelenmesinin sebebi ortaya çıkacak jeopolitik risklerdir. ABD sürekli olarak bunu ortaya koyuyordu. İsrail ve ABD tarafının Riyad üzerinden yeni bir Orta Doğu planı vardı ve sürekli olarak bunu ortaya sürüyordu. Burada ortaya çıkacak güvenlik bunalımı var ve yeniden yapılması gereken Refah'ın imarı için Arap bir ortak bulamama riski var. Burada diğer ülkelerin yapacağını iyi izlemek lazım. Suudi Arabistan'ın burada sessiz sedasız yürüttüğü bir plan var.
MISIR KABUL ETMİYOR
Orhan Sali: Filistinlilerin ardık Mısır'a gitmek gibi bir şansı kalmadı. Burada çok büyük duvarlar var ve İsrail tarafından işgal edildi. Zaten bunu Mısır da istemiyor. Mısır daha önce yaptığı açıklamalarda bunu savaş sebebi sayacağını açıklamıştı. İsrail burada insanları içeri doğru sürüyor. Soykırım devam ediyor. Burada sivilleri sürekli olarak sürme planı var. Kuzeye gönderip derme çatma noktalarda yaşama zorluyor.
DEHŞET VE VAHŞET ORTAKLIĞI
Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan: Bu Gazze'deki korkunç tabloya rağmen İbrahim anlaşmalarına dahil olan 5 tane Arap ülkelerinin ortaya çıkmaması Suudilerin hala bu işinde bulunması Biden yönetimi çok önemli bir sonuç. Burada kalan iskeleler vasıtasıyla 1,5 milyon insana çeşitli ülkelere dağıtılacak. Hedefleri ve planladıkları şey bu. ABD ve İsrail dehşet ve vahşet ortaklığı var.
FİLİSTİN MESELESİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: İsrail amacı aldığı dış destekle ve cezasızlık sonucunda bölgede kontrolü tamamen kendi elline geçirmek. İsrail sadece Gazze değil Filistin meselesini tamamen bitirmek istiyor. İsrail için bu hedef önemli. Bunun için gerekirse Mısır ile olan ilişkisini tamamen keser. Kara saldırısı müttefiki olan ABD'yi de tedirgin etti. İsrail burada durumu uzatarak durumu kendi lehine çevirmeyi ve Filistin meselesini bitirmek istiyor. Bu hedef 100 binden fazla insanın taşınması anlamına geliyor burada çok sayıda çocuğun ölümü söz konusu olabilir.
İŞGAL VE SOYKIRIM SÜRECEK
Burada sorunlar giderek daha da derinleşecek. Uluslararası hukukun şu anda İsrail'e işlemediğini görüyoruz. İsrail ceza almadığını görünce maksimum derecede bölgede kendi kontrolünü sağlamak istiyor. Bölgede Filistin bayraklarının indirilip İsrail bayraklarının asılması zaten bunu ortaya koyuyor. Aslında burada söylenecek söz kalmadı. İşgal ve soykırım devam ediyor ve devam edecek.
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