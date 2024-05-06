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Katil İsrail kana doymuyor! Refah'a karadan saldırı sinyali | Mahalleler boşaltılıyor

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! Refah’a karadan saldırı sinyali | Mahalleler boşaltılıyor

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve binlerce sivili katleden İsrail ordusu kana doymuyor. İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını bildirdi.

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