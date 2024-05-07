07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır! 27 yıl hapis istemi

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır! 27 yıl hapis istemi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır! 27 yıl hapis istemi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı. Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı.

Firma sorumlusu Serkan Yellice'nin olaydan önce alkol aldığı belirlendi. Firma yetkilisinin, eksik yapılan bakımı Anet'e rapor olarak ilettiği tespit edildi.

Teleferikte görev yapanların işe yeni başladığı da iddianamede yer aldı. İddianamede devrilen direkte cıvataların paslandığı da yer aldı.

Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi. Dönemin Anet Genel Müdürü Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA