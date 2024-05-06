Siyonist Bakan Ben-Gvir’den Hamas’ın ateşkes kabul etmesine rağmen Refah’a saldırı çağrısı!

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.



Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

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