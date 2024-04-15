Teleferikte kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Kurtarma anları ilk kez A Haber'de
Antalya'da geçtiğimiz cuma akşam saatlerine doğru yaşanan teleferik faciasında canlarını hiçe sayarak kurtarma operasyonuna katılan helikopter pilotları A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu oldu ve Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği kurtarma anlarında neler yaşandığını ve kurtarmaların nasıl yapıldığını anlattılar.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü.
174 KİŞİ KURTARILDI
Olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Enes Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi de helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda 174 kişi tahliye edildi.
KAHRAMANLAR A HABER'DE
Olay yerinde ilk ulaşan yaralı vatandaşların tahliyesini sağlayan kahraman kurtarma ekipleri A haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu oldu. Kahraman pilotlar ve kurtarma ekipleri Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği kurtarma anlarında neler yaşandığını ve kurtarmaların nasıl yapıldığını anlattılar.
İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇTİK
Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanı Albay Ramazan Kuzu: Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bayram tatilinin son gününde olayın meydana geldiği haberi bize ulaştı. Bize komutanlık tarafından 18.47'de bize kalk emri geldi ve hazırlıklarımızı yapıp helikopteri kaldırdık. Kriz merkezinde alınan bilgilerde yaralı vatandaşların olduğunu öğrendik ve önceliği ilk etapta önceliği onlara verdik. Yaralı vatandaşları kurtardıktan sonra gece şartları başladı. Biz de helikopterin göreve devam etmesi kararını verdik.
73 KİŞİYİ KURTARDIK
Biz yola en yakın kabinden başlamak üzere kurtarma faaliyetlerini planladık. 2 helikopterin yeterli olmayacağını değerlendirerek İzmir'den 2 helikopterin daha operasyona katılması kararı aldık. Toplanda 4 helikopter ve yaklaşık olarak 30 personelle birlikte cumartesi akşam saatlerine kadar hiç durmadan faaliyet gösterdik. 73 kazazedeyi bulundukları kabinlerden kurtardık.
KİMSE ZARAR GÖRMEDİ
Zor bir görevdi, biz aslında deniz üzeri kurtarmalarda uzmanlaşan bir ekibiz ancak bu tip olaylarda da eğitimiz ve çabamız sayesinde şükürler olsun hiçbir vatandaşın burnu kanamadan başarı ile tamamladık. Hem bizim personelimiz hem de hava araçlarımız sorun yaşamadı. İnsanları sağlam olarak evlerine ulaştırdık. Bizler bunun için mutluyuz ve gururluyuz.
OLAY YERİNE İLK GİDEN…
Yüzbaşı Yunus Emre Buken: Bize haber gelmesine müteakip bütün arkadaşlarımızla birliğe toplandık ve kara üssünden transferimizi gerçekleştirmek üzere kalkışımızı yaptık. Olay yerine ilk biz ulaştık ve hemen 7 tane kazazedeyi hemen sağlık ediplerine teslim ettik. Burada yapılan toplantılardan sonra risk değerlendirmesi sunuldu ve operasyon başladı. İlk kabine personelimiz indi ve başarılı şekilde kapısını açtı. Burada çalışmalar neticesinde 3 kabini kısa sürede boşalttık. Yönetimi anlayıp öğrendikten sonra kurtarma operasyonu hızlandı. Kimsenin burnu bile kanamadan faaliyetler tamamlandı.
BAŞARILI GÖREV
Gece görüş şartları normalde helikopterler için oldukça zordur. Orman yangınları nedeniyle vatandaşlarımız bu durumu biliyorlar. Referans olmadan yapılan gece kurtarmaları ciddi riskler taşıyor. Ancak biz gayet başarılı bir şekilde görevimizi yerine getirdik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
RÜZGARIN TERS ESMESİ ZORLADI
Pilot üsteğmen Hasan Basri Yaşaoğlan: Bizler bu operasyonda çok hızlı cevap verdik. Kısa sürede havalandık. İlk başlarda gece görüş şartlarından dolayı biraz zorlanma oldu ancak sonrasında duruma adapte olduk ve devam ettik. Rüzgarın artması terse dönmesi ile zor anlar yaşadık ancak biz hiçbir zaman yılmadık vatandaşlarımızı kurtardık. Bizler orada gerekli tedbirleri alan kurtarma operasyonunu tamamladık.
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