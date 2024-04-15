Teleferikte kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Kurtarma anları ilk kez A Haber’de

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Zor bir görevdi, biz aslında deniz üzeri kurtarmalarda uzmanlaşan bir ekibiz ancak bu tip olaylarda da eğitimiz ve çabamız sayesinde şükürler olsun hiçbir vatandaşın burnu kanamadan başarı ile tamamladık. Hem bizim personelimiz hem de hava araçlarımız sorun yaşamadı. İnsanları sağlam olarak evlerine ulaştırdık. Bizler bunun için mutluyuz ve gururluyuz.