Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı: CHP'li Yavuzyılmaz'ın 'teleferik' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın teleferik kazasına ilişkin, “Teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırılmıştır” açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği feci olayla ilgili açıklamalarda bulunan ve yalan beyanatta bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'a cevap verdi.
GERÇEK DIŞI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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