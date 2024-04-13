Antalya’daki teleferik facisında yeni gelişme! Meğer bu ilk değilmiş! Sabıkalı teleferikte ikinci skandal

Açıklamada teleferiğin yıllık periyodik kontrollerinin kendileri tarafından yapılmadığına da önemle vurgu yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi "Önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve odamıza böyle bir talep gelmemiştir.

Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz." denildi.