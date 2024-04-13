Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: "Kablonun yandığını gördük"

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile olay yerine ulaşan ekipler bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar için tahliye çalışması başlatıldı. Araç ve ambulans ulaşımının imkansız olması nedeni ile yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulans helikopterle bölgeden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.