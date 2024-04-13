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Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: "Kablonun yandığını gördük"

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yaşanan teleferik kazası büyük faciaya neden oldu. Teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Ancak hala havada asılı şekilde bulunan kabinde mahsur kalan kişilerin tahliye çalışmaları devam ederken, vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:42
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Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: Kablonun yandığını gördük

Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 17.28'de devrildi.

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Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: Kablonun yandığını gördük

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Hattın durması üzerine 24 kabindeki 171 kişi mahsur kaldı.

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Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: Kablonun yandığını gördük

Gece boyunca süren ve sabah da devam eden çalışmalarda 16 kabindeki 137 kişinin kurtarıldığı, 34 kişi için de çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

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Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: Kablonun yandığını gördük

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile olay yerine ulaşan ekipler bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar için tahliye çalışması başlatıldı. Araç ve ambulans ulaşımının imkansız olması nedeni ile yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulans helikopterle bölgeden alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar! Kurtarılan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı: Kablonun yandığını gördük

Doktorlar yaralıların sağlık durumunu iyi olduğunu bildirdi.