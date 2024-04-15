Teleferikte kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Kurtarma anları ilk kez A Haber'de

Antalya'da geçtiğimiz cuma akşam saatlerine doğru yaşanan teleferik faciasında canlarını hiçe sayarak kurtarma operasyonuna katılan helikopter pilotları A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu oldu ve Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği kurtarma anlarında neler yaşandığını ve kurtarmaların nasıl yapıldığını anlattılar.

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