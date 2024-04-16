Başkan Erdoğan’dan Kabine’nin ardından önemli açıklamalar! Terör devleti İsrail’e jet yakıtı provokasyonu: İftiracıları asla unutmayacağız

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 11.EKONOMİSİYİZ"



Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler asıl meselelere son verilme dönemidir. Kovid salgınıyla başlayan ve derinleşen küresel ekonomik kriz, enflasyon boyutuyla devam ediyor. Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilimlerin etkisiyle olumsuzlukların yansımasını hissediyoruz. Bölgesel krizleri yönetirken ekonomideki yol haritamıza bağlı kalıyoruz. OVP'nin sonuçlarını görmeye başladık. 2023'ü yüzde 4,5 büyüme oranıyla kapattık. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11.ekonomisiyiz. Mart ayı ihracatımız 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek ihracat değerine ulaştık. İthalatta aylık azalış trendi devam ediyor. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyoruz. Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre, istihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin arttı. Dünya gibi bizim de temel sorunumuz enflasyon baskısıdır. Amacımız kalıcı refahı sağlamaktır. Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısında itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Cari açıkta daralma başladı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kendi enerji kaynaklarımız devreye aldıkça bu oranlar iyileşecektir. Bayramın 2. günü Gabar'daki petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. Hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak. Ekonomi ekibimiz hazırlıklarını yaptı. Çok yakında bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği yatırım üretim istihdam ve ihracat ile şekillenecektir.