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Devlet Bahçeli davet etti Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Devlet Bahçeli davet etti Saffet Sancaklı MHP’ye geri döndü

Yerel seçimlerden önce yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP'den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine partisine geri döndü.

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