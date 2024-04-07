Beyoğlu’ndaki olayların arkasında MOSSAD mı var? Sözde Filistin destekçisi MOSSAD ajanı çıkmıştı

OLAYLARIN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?

Eylem sonrası dağılmayıp devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet eden grupla ilgili ilginç bir detay tekrar gün yüzüne çıktı. Geçmiş yıllarda Filistin'e destek konularında son derece aktif ve pek çok sivil toplum örgütünde yer alarak protestolara katılan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Filistinli Muhammed S. isimli bir öğrenci MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıkmıştı.

6 Nisan Cumartesi günü de İstiklal Caddesi'nde yaşanan olaylar sonrası akıllara "Olayların arkasında MOSSAD mı var?" sorusunu getirdi.