Beyoğlu'ndaki olayların arkasında MOSSAD mı var? Sözde Filistin destekçisi MOSSAD ajanı çıkmıştı
İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde 'İsrail'e Dur De' sloganıyla 'Filistin İçin Bin Genç' topluluğu eylem yapmak için toplandı. Protesto eylemi bittikten sonra göstericiler dağıldı ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamakta direnince gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alınırken 38'inin serbest bırakıldığı, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığı bildirildi. Geçmiş yıllarda sözde Filistin destekçisi bir öğrencinin MİT tarafından yapılan operasyonla MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıkmıştı. Beyoğlu'nda da yaşanan olay sonrası akıllara direk MOSSAD geldi. İşte detaylar...
İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde 'İsrail'e Dur De' sloganıyla 'Filistin İçin Bin Genç' topluluğu eylem yapmak için toplandı. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağıldı ancak bir grubun tüm uyarılara rağmen dağılmamakta direndiği görüldü.
Eylemciler devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etti. Güvenlik birimleri, olayla ilgili 43 kişiyi yakaladı. Bunlardan 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakırken, 5 şüpheli hakkında ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığı öğrenildi.
2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik görevlilerinin kadınlara ters kelepçe takılıp gözaltına alınması üzerine harekete geçti. Bakan Yerlikaya, "Olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" paylaşımında bulundu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları söyledi:
Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
OLAYLARIN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?
Eylem sonrası dağılmayıp devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet eden grupla ilgili ilginç bir detay tekrar gün yüzüne çıktı. Geçmiş yıllarda Filistin'e destek konularında son derece aktif ve pek çok sivil toplum örgütünde yer alarak protestolara katılan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Filistinli Muhammed S. isimli bir öğrenci MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıkmıştı.
6 Nisan Cumartesi günü de İstiklal Caddesi'nde yaşanan olaylar sonrası akıllara "Olayların arkasında MOSSAD mı var?" sorusunu getirdi.
MİT'TEN CASUSU AVI!
MİT, 2021 yılında savunma sanayii ve Türkiye'deki Filistinlilerle ilgili istihbarat toplayan 15 kişilik Mossad ağını çökertmişti.
İşte o operasyonla ilgili detaylar...
'KAYIP İLANI' NUMARASI TUTMADI
MOSSAD'ın gözaltına aldığı Muhammed S. hakkında önce kayıp başvurusu yapılmıştı. Arkadaşları cuma namazı için evden çıkan M.S.'den bir daha haber alamadıklarını iddia etmişti. M.S.'nin İsrail tarafından kaçırıldığını öne süren yakınları sosyal medyada kampanyalar başlatmış, bazı sivil toplum kuruluşları da girişimlerde bulunup basın yayın kuruluşlarında haber yapılmasını sağlamıştı. Bu süreçte M.S.'nin Filistin'deki babası da bir video ile Türkiye'ye seslenip oğlunun bulunmasını istedi. Ancak gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi. Tutuklanan M.S.'nin, MOSSAD şebekesinin kritik bir üyesi olduğu belirlendi. 2 kez İsviçre'nin Zürih kentine gittiği ve burada MOSSAD saha sorumlularıyla görüştüğü ortaya çıkmıştı.
TÜRKİYE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ TAKİP EDİYORLARDI
MOSSAD ajanlarının Filistinlilerin, Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdiği, Türk hükümeti ve belediyelerin Filistinlilere ne tür imkânlar ve kolaylıklar sağladığına yönelik istihbarat çalışması yürüttükleri saptandı. Beş istihbarat timinden oluşan MOSSAD şebekesi, ulaşılan bu bilgileri birer fişleme dosyaları içeren biyografik istihbarat raporlarına dönüştürdü ve sonra da internet tabanlı kripto programlarla yurt dışındaki MOSSAD yetkililerine gizlice gönderdi. Şebeke ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar hakkında araştırma yaptı ve elde ettiği bilgileri İsrail gizli servisinin görevlilerine verdi. Parayla devşirilen casusluk şebekesinin, ulaştığı bilgileri MOSSAD'la on binlerce dolar ve euro karşılığında paylaştığı anlaşılmıştı.
CANLI KURYEYLE, HAVALEYLE HATTA BITCOIN OLARAK BİLE ÖDEME YAPILDI
15 MOSSAD ajanının, verdikleri biyografi raporları karşılığında Western Union, Moneygram gibi para transfer şirketleri ile ödeme aldıkları, ayrıca Bitcoin'in de ödeme için kullanıldığı belirlendi. Ajanların, canlı kurye sistemi diye tanımlanan sistemi de kullanarak elden ödeme aldıkları ve bunun yanı sıra da Türkiye'de yurt dışıyla havale işlemleri yapabilen havale ofisleri, kuyumcu ve market gibi noktalardan ödeme aldıkları tespit edilmişti.
TALİMATLAR AVRUPA VE AFRİKA'DA VERİLMİŞ
MİT, İsrail gizli servisine çalışan ajanların yurt dışında MOSSAD yetkilileriyle yüz yüze görüştüklerini de tespit etti. MOSSAD şebekesinin üyelerinin talimatları, iz bırakmamak için İsrail'de değil de, başka ülkelerde almış olmalarıydı. MOSSAD'ın casusluk şebekesinin üyelerinin, talimatları saha sorumlularından Avrupa ve Afrika ülkelerinin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerin kentlerinde aldığı belirlendi. Casusların yurt dışında özellikle, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Romanya'nın başkenti Bükreş, İsviçre'nin Zürih kenti ve Kenya'nın başkenti Nairobi gibi noktalarda İsrail gizli servisi elemanlarıyla görüşerek burada talimatlandırıldıkları tespit edilmişti.
VİZE PROBLEMLERİNİ ÖRGÜT ÇÖZDÜ
Yurt dışına çıkışlarda vize sorunu yaşayan şüpheliler, bu durumu yurt dışındaki MOSSAD yetkilileriyle paylaştı. İstihbarat örgütü yetkilileri şüphelilerin Türkiye'den yurt dışına çıkışlarında, gidecekleri ülkelerin Türkiye'deki konsolosluklarıyla temasa geçerek vize işlerini halletti, MOSSAD'ın kullandığı casusluk şebekesinin üyeleri arasında Filistinlilerin de bulunduğu saptandı. MİT, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Nisan 2019'da Türkiye'de Körfez monarşilerinin muhaliflerine yönelik istihbarat faaliyeti yürüten iki Birleşik Arap Emirlikleri casusunu yakalamıştı. Bu casuslar da Filistinli'ydi ve İsrail'in adamı olan Muhammed Dahlan'a çalışıyorlarmış.
ŞİFRELİ DOSYALARLA BİLGİ SERVİSİ
Casusluk şebekesi elde ettikleri bilgilerin yurt dışındaki MOSSAD yetkililerine gönderilmesinde 'Protonmail' isimli uygulamayı kullanıyordu. Bu uygulamada oluşturulan Word dosyalarının şifrelendiği öğrenildi.Bir diğer yöntem ise SafeUM programıydı. Bu program üzerinden alınan sahte numarayla, Whatsapp gibi uygulamalardan MOSSAD yöneticileriyle gizli iletişim kuruluyormuş.
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