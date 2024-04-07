Uçuş trafiği artıyor! Türkiye zirveye uçuyor! Bakanlık son verileri açıkladı

"İSTANBUL HAVALİMANI, MART AYINDA 5 MİLYON 895 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Havalimanları yük trafiğinin mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda 279 bin 612 ton, toplamda ise 338 bin 413 tona ulaştığını söyleyen Uraloğlu, Sadece İstanbul Havalimanı'nda mart ayında 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nda mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 938, dış hatlarda ise 32 bin 161 olmak üzere toplamda 41 bin 99'a ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 134 bin 820, dış hatlarda 4 milyon 760 bin 326 olmak üzere toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 4 artış meydana geldi. Mart ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 3 artış gösterdi." diye konuştu.

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINI MART AYINDA 18 BİN 926 UÇAK KULLANDI"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 322, dış hatlarda 10 bin 604 olmak üzere toplamda 18 bin 926 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 364 bin 194, dış hatlarda 1 milyon 733 bin 511 olmak üzere toplamda 3 milyon 097 bin 705 oldu." dedi.

Uraloğlu, mart ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 11, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 17 olmak üzere toplam yolcu trafiğinin yüzde 14 artış gösterdiğini söyledi. Ayrıca Uraloğlu, Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 926 bin uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi.