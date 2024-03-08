08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MOSSAD'a ajanlık yapan 7 kişi adliyeye sevk edildi

MOSSAD'a ajanlık yapan 7 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
MOSSAD’a ajanlık yapan 7 kişi adliyeye sevk edildi

MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA