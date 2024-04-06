06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! 2 emniyet görevlisi açığa alındı

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! 2 emniyet görevlisi açığa alındı

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Bakan Yerlikaya’dan İstanbul’daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! 2 emniyet görevlisi açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirerek 2 emniyet görevlisinin de açığa alındığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.30'da Beyoğlu'nda, Filistinlilere zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail ile ilgili protesto düzenlendiğini belirtti.

Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini anlatan Yerlikaya, "2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

Açığa alınan polislerin görüntüsüAçığa alınan polislerin görüntüsü

Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.

Polisin eylemcilere ters kelepçeli müdahalesiPolisin eylemcilere ters kelepçeli müdahalesi

Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Polisin ters kelepçeli müdahalesiPolisin ters kelepçeli müdahalesi

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis açığa alındıBakan Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis açığa alındı BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI: 2 POLİS AÇIĞA ALINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA