Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! 2 emniyet görevlisi açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirerek 2 emniyet görevlisinin de açığa alındığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.30'da Beyoğlu'nda, Filistinlilere zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail ile ilgili protesto düzenlendiğini belirtti.
Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini anlatan Yerlikaya, "2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.
Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.
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