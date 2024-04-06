Bakan Yerlikaya’dan İstanbul’daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! 2 emniyet görevlisi açığa alındı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.