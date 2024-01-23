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Paranın izinden MOSSAD’a darbe | MİT casusları 3 yıl önce takibe aldı! İşte casus devşirme yöntemleri...

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Paranın izinden MOSSAD’a darbe | MİT casusları 3 yıl önce takibe aldı! İşte casus devşirme yöntemleri...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MOSSAD’a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta 46 kişiden oluşan Mossad casuslarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelilerin izine, 2021 yılında Konya'da Tıp eğitimi gördüğü sırada Mossad ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Muhammed Salhab sayesinde ulaşıldı. 3 yıl önce 16 Mossad casusuna yönelik gerçekleştirilen operasyon da Mossad kuryelerinin para trafiği takip edilerek çözülmüştü.

ŞEBEKE DARBE

MİT ve MASAK yaklaşık 3 yıl önce tutuklanan Salhab'ın hesap hareketlerini didik didik etti. Salhab'a para gönderen birden fazla Mossad ajanı ve kuryesinin Türkiye'de para gönderdiği ağı deşifre etti.. İncelemeler sonucunda, Salhab'a para gönderen, Mark Consul, Alexandru Dorin Siretean ve Ahmad Kilany müstear isimli Mossad yöneticilerinin 46 kişilik şebekenin birçoğunun hesabına da para gönderdiğini saptayarak şebekeyi çökertti. Ayrıntılar Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

İBRAHİM KALIN'IN IRAK ZİYARETİ

Abdurrahman Şimşek: Türkiye üs bölgelerine yönelik saldırılardan sonra Irak ile sürekli temas halinde. Irak sınır güvenliğini bir türlü sağlayamıyor. Irak'ın iç kesimlerinden gelip üs bölgelerine saldır yapanlar var. Türkiye, PKK'nın tüm kamplarını tespit etmiş durumda. Bunlar içinde Süleymaniye'de var. Türkiye bu durumdan rahatsız. Türkiye Irak ile sınır güvenliği konusunda iş birliği oluşturmak istiyor. MİT Başkanı İbrahin Kalın rahatsız olunan durumları direkt olarak Irak Cumhurbaşkanı'na iletti. Türkiye 2024 PKK'ya çok yönlü operasyonlar yapacak.

MİT MOSSAD'I NASIL AVLADI?

2021 yılında MİT'in dünyada ilk kez MOSSAD'a yönelik operasyonu gerçekleşti. O zaman Konya'da tıp öğrencisi olan Muhammed Salhab'a operasyon yapılmıştı. MİT Salhab'a para aktaran kişileri araştırmaya başladı. 3 yılın süren takipler ve izleri araştırılınca 2 Ocak'taki operasyon gerçekleşti. 46 kişilik hücre yapılanması böyle çökertildi. Bunlardan 15'i tutuklandı, 8'i sınır dışı edildi. 11 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Onlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Türkiye peşlerini bırakmıyor.

HABER TOPLAMA İŞLERİ…

Salhab denilen casus, Zurih'te eğitimler aldıktan sonra Konya'ya dönüyor ve burada Hamas'a yönelik ve Filistinli öğrencilere yönelik haber toplama işleri yapıyor. Kendisi de burada Filistinli'dir. İsrail şu anda Gazze'de 25 bin Gazzeliyi katlederken bir Filistinli MOSSAD'a çalışıyor. Böyle de bir gerçek var.

ELEMAN DEVŞİRME YÖNTEMİ

Sosyal medyadaki iş arama sayfaları bunların radarında oluyor. Bunlar içinde Facebook öne çıkıyor. Sahibi Zuckerberg hem Yahudi hem İsrail hem de ABD vatandaşıdır. Filistinli bu kişiler bu sayfalardan iş ararken MOSSAD'ın radarına giriyor. MOSSAD burada ihtiyaç durumlarına göre profilleri inceldikten sonra bu kişilerle irtibata geçiyor. İsrail dünyanın birçok noktasında Arapları bu şekilde kullanıyor. WhatsApp da MOSSAD tarafından kullanılan yerler arasında.

BASİT İŞLERLE SİSTEME GİRİŞ

MOSSAD burada ağına düşürdüğü isimleri adım adım ilerleyerek kullanıyor. İstihbarat istediği bölgelerden basit fotoğraflar çektirerek iş yaptırıyor. Sonra özel işlere yönlendiriyor. Çilingir ile evlere sokup ortam dinleme sağlıyorlar. Bunun yanında girdikleri evlerde cihazları da ele geçirme işleri yaptırıyorlar. Hepsini adım adım yaptırtıyor. En sonunda suikast yapmak için başka süreçlere götürüyorlar. Bu ağa düşen insanlar ilk başta başka bir şirkete ya da dedektif şirketine çalıştığını düşünüyor ama olay başka yerlere gidiyor. Burada bir fotoğraf için verilen 50 dolarla sonra binlerce dolara kadar çıkıyor ve yapılacak işler değişiyor.

İNGİLİZCE BAHANE! CASUS ARIYORLAR

İngilizce öğrenme programından casus devşiriyorlar. Bir program üzerinden İngilizce öğrenmek için süreç başlıyor. Bu program içinde mesajlaşma uygulaması var. Eğitmenler buradan mesajlar atıyor. Farklı yöntemler devreye sokuyor. FETÖ'de aynı sistemleri yapıyordu. Speaky adlı program üzerinden İngilizce öğretiyoruz diye sisteme insan çekiliyor sonra devşiriliyor ve yazışmalar başlıyor. MİT'in tüm programlara doğrudan ulaşacak sistemleri var.

MOSSAD’a darbe! İşte casus devşirme yöntemi MOSSAD'A DARBE! İŞTE CASUS DEVŞİRME YÖNTEMİ
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