Paranın izinden MOSSAD’a darbe | MİT casusları 3 yıl önce takibe aldı! İşte casus devşirme yöntemleri...

BASİT İŞLERLE SİSTEME GİRİŞ

MOSSAD burada ağına düşürdüğü isimleri adım adım ilerleyerek kullanıyor. İstihbarat istediği bölgelerden basit fotoğraflar çektirerek iş yaptırıyor. Sonra özel işlere yönlendiriyor. Çilingir ile evlere sokup ortam dinleme sağlıyorlar. Bunun yanında girdikleri evlerde cihazları da ele geçirme işleri yaptırıyorlar. Hepsini adım adım yaptırtıyor. En sonunda suikast yapmak için başka süreçlere götürüyorlar. Bu ağa düşen insanlar ilk başta başka bir şirkete ya da dedektif şirketine çalıştığını düşünüyor ama olay başka yerlere gidiyor. Burada bir fotoğraf için verilen 50 dolarla sonra binlerce dolara kadar çıkıyor ve yapılacak işler değişiyor.