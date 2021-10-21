21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi? MİT’ten MOSSAD ajanlarına operasyon | Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi? MİT’ten MOSSAD ajanlarına operasyon | Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 12:29
Son dakika haberi... 200 kişilik MİT ekibi, MOSSAD'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini MOSSAD'a servis ediyordu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Orman yangınlarının ardından neler yapıldı?
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Merakla bekleniyordu! İşte o görüntüler...
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon!
İstanbul’da vatandaşların metro çilesi...
İstanbul'da vatandaşların metro çilesi...
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi?
5 milyon TL çöpe gitti!
5 milyon TL çöpe gitti!
CHP’nin hain ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu’ndan
CHP'nin "hain" ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu'ndan
Meclis’te tehdit tartışması!
Meclis’te tehdit tartışması!
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Bakan Özer öğrencilere müjdeyi verdi
Topkapı Sarayı’nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Topkapı Sarayı'nda paha biçilemez Zülfikar! Kompozit Atölyesi’nde silahlar restore ediliyor
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Masumlar bunun hesabını sorar! İşte kirli amaçları
Küresel finansla mücadele mesajı!
Küresel finansla mücadele mesajı!
Daha Fazla Video Göster