21 Ekim 2021, Perşembe
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MOSSAD şebekesi nasıl çökertildi? MİT’ten MOSSAD ajanlarına operasyon | Detayları A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... 200 kişilik MİT ekibi, MOSSAD'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini MOSSAD'a servis ediyordu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.