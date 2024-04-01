Hatay'da kıyasıya yarış! Seçimi Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazandı | Kentsel dönüşüme karşı çıkan Lütfü Savaş’a sandık tokadı
31 Mart yerel seçim sonuçları sayımında sona yaklaşılırken 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan kentlerin başında gelen Hatay'da depremzedeler kararını verdi. CHP'li Lütfü Savaş ile olan kıyasıya yarışı AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk kazandı. 1 Nisan saat 07.00 itibariyle sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Buna göre AK Partili Öntürk yüzde 44.47 oy alırken CHP'li Savaş ise yüzde 43.97 oy aldı. Hatırlanacağı üzere Lütfü Savaş kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı. İşte detaylar...
Türkiye kararını verdi. 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00-17.00 arasında oy kullandı. Türkiye geneli belediye seçim sonuçları 81 ilde belli oldu.
HATAY'DA SEÇİM YARIŞINI CUMHUR İTTİFAKI ADAYI KAZANDI
6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kıyasıya seçim yarışını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazandı.
SANDIKLARIN YÜZDE 100'Ü AÇILDI
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk ile CHP'nin adayı Lütfü Savaş arasında geçen Hatay'daki seçim yarışında 1 Nisan saat 07.00 itibariyle sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
AK PARTİ ADAYI ÖNTÜRK KAZANDI
Buna göre CHP'li Savaş, yüzde 43.97 olurken Mehmet Öntürk, 44.487 ile kazandı. Toplam 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da 803 bin 417 kişi oy kullanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Öntürk 345 bin 884; Savaş ise 341 bin 972 oy aldı.
Hatırlanacağı üzere 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerden Lütfü Savaş'a çok fazla tepki vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürmüştü.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
Çünkü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, siyasi emelleri uğruna proje karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.
YERLE BİR OLAN REZİDANSIN MÜTEAHHİTİNE METHİYELER
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'de Hatay'da aday olarak gösterilen Lütfü Savaş büyük krize yol açmıştı.
'ALTERNATİF YOK' SAVUNMASI
Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetmişti. Skandallar sonrası Özgür Özel de "Hatay'ı Hatay olmaktan çıkaracak olanlara karşı, örgütümüzün talebi, inancı ve seyre baktığımızda Hatay'da yola Lütfü Savaş ile devam etmeye karar verdik" açıklamasını yapmıştı.
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