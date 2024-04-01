Hatay’da kıyasıya yarış! Seçimi Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazandı | Kentsel dönüşüme karşı çıkan Lütfü Savaş’a sandık tokadı

HATAY'DA SEÇİM YARIŞINI CUMHUR İTTİFAKI ADAYI KAZANDI

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kıyasıya seçim yarışını Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazandı.





SANDIKLARIN YÜZDE 100'Ü AÇILDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk ile CHP'nin adayı Lütfü Savaş arasında geçen Hatay'daki seçim yarışında 1 Nisan saat 07.00 itibariyle sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

AK PARTİ ADAYI ÖNTÜRK KAZANDI

Buna göre CHP'li Savaş, yüzde 43.97 olurken Mehmet Öntürk, 44.487 ile kazandı. Toplam 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da 803 bin 417 kişi oy kullanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Öntürk 345 bin 884; Savaş ise 341 bin 972 oy aldı.