CHP’de Lütfü ’Savaş’ açtı! Gece yarısı gelen telefonla yıkıldı! Hatay’dan bağımsız aday mı olacak?

"KÜRSÜYE ÇIKMAYACAKSINIZ"

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradı. Zeybek "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.

SALONA GİTMEME KARARI ALDI

Saat 13.00 civarında lütfü Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmesi mümkün olmadı. Bu nedenle Savaş, salona gitmeme kararı aldı.

Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.