CHP'de Lütfü 'Savaş' açtı! Gece yarısı gelen telefonla yıkıldı! Hatay'dan bağımsız aday mı olacak?
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken aday tanıtım toplantısı düzenleyen CHP'de bitmeyen Hatay krizi yeni bir boyut kazandı. Toplantıya davet edilmeyen Lütfü Savaş'ın adaylığının geleceği merak konusu olurken CHP yandaşı medya toplantı öncesi yaşananları yazdı. Gece saatlerinde CHP genel merkezinden Savaş'a telefon edildiği ve "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" denildi. Bu gelişme sonrası anketlerde önde olduğunu düşünen Savaş'ın CHP'nin aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...
CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme konusunda büyük krizler yaşanırken en büyük patlak Hatay'da verildi. Gelen tüm tepkilere rağmen Özgür Özel, Lütfü Savaş'ı aday gösterirken sonrasında geri adım atıldı.
HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ
Özel Savaş konusunda ısrarcı olurken evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.
"KONUYU YENİDEN ELE ALACAĞIZ"
Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.
"LÜTFÜ SAVAŞ HATASIZ DEĞİLDİR"
Savaş'ın adaylığına ilişkin kriz düğümü bir türlü çözülmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.
"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"
Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik." dedi.
"ARAŞTIRMA SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat "Henüz bir karar almadık. Karar genel başkanda. Araştırma sonuçlarını bekliyor. Hatay adayları anons edilecek ama Hatay'ın belediye başkan adayı anons edilmeyecek" dedi.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Bu gelişmeler sonrası CHP'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş katılmadı. Bu gelişme yaşanan krizi gözler önüne sererken CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk yaşanan krizin perde arkasını anlattı.
"KÜRSÜYE ÇIKMAYACAKSINIZ"
CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradı. Zeybek "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.
SALONA GİTMEME KARARI ALDI
Saat 13.00 civarında lütfü Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmesi mümkün olmadı. Bu nedenle Savaş, salona gitmeme kararı aldı.
Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.
NAZAN SAVAŞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.
BAĞIMSIZ ADAY MI OLACAK?
Kulislerde Lütfü Savaş'ın kendisine güvendiği ve anketlerde önde olduğunu iddia ederek CHP'nin kendisini aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağı iddia edildi.
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