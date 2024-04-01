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Katil İsrail’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ilk tebrik! Türkiye düşmanları Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Katil İsrail’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ilk tebrik! Türkiye düşmanları Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı

Türkiye’de yerel seçimlerde kararını verdi. Katil İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Ankara ve İstanbul’da oy oranları ile önde olan CHP’li Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na ilk tebrik edenler arasında yerini aldı. Katil İsrail'in ardından bir hamle de Türkiye düşmanlığı ile bilinen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'dan geldi. Wilders, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un seçim afişlerinin indirildiği bir videoyu paylaşan Wilders, "Kurum'dan Atatürk'e. İstanbul'da devrim!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yerel seçimlerin ardından ilk sonuçlar belli olurken başkent Ankara ve İstanbul'da başı çeken CHP'ye ilk tebrik telefonu terör devleti İsrail'den geldi.

KATİL İSRAİL'DEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A İLK TEBRİK!
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, yerel seçim sonuçları açıklanırken CHP'nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ALÇAKÇA HEDEF ALDI
Soykırımcı İsrail'in dışişleri bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'a tebrikler. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli." İfadelerini kullandı ve Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösterdi.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI BOY GÖSTERDİ
Katil İsrail'in ardından bir hamle de Türkiye düşmanlığı ile bilinen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'dan geldi. Wilders, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un seçim afişlerinin indirildiği bir videoyu paylaşan Wilders, "Kurum'dan Atatürk'e. İstanbul'da devrim!" ifadelerini kullandı.

Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Policy'de editör olan Vanessa H. Larson da aynı videoyu X hesabından paylaştı ve "İstanbul AKP adayı Murat Kurum'un imajının yerini Atatürk'ün aldığı Türkiye seçimlerine ilişkin inanılmaz görsel" ifadelerini kullandı.

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