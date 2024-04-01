Katil İsrail’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ilk tebrik! Türkiye düşmanları Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı

KATİL İSRAİL'DEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A İLK TEBRİK!

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, yerel seçim sonuçları açıklanırken CHP'nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ALÇAKÇA HEDEF ALDI

Soykırımcı İsrail'in dışişleri bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'a tebrikler. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli." İfadelerini kullandı ve Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösterdi.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI BOY GÖSTERDİ

Katil İsrail'in ardından bir hamle de Türkiye düşmanlığı ile bilinen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'dan geldi. Wilders, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un seçim afişlerinin indirildiği bir videoyu paylaşan Wilders, "Kurum'dan Atatürk'e. İstanbul'da devrim!" ifadelerini kullandı.